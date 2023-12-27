【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織宣稱周二紅海一艘貨櫃船遭到飛彈襲擊，以及多架無人機企圖襲擊以色列，為該組織所為。

MSC地中海航運公司（MSC Mediterranean Shipping）證實旗下United VIII號在沙烏地阿拉伯航向巴基斯坦途中遭到襲擊，但沒有船員受傷。這艘船已通知附近一艘護航聯盟軍艦，並採取了閃避行動。

以色列則宣布其飛機在紅海地區攔截了一個敵對的空中目標。

胡塞軍方發言人Yahya Sarea在電視上表示，在船員沒有回應警告後，該組織鎖定了這艘船，並證實這艘船是MSC United號。

他並表示胡塞武裝組織針對艾拉特（Eilat）和以色列其他地區等「被佔領的巴勒斯坦」進行軍事行動，但沒有提到是否成功擊中任何目標。

美國中央司令部在社群平台X上宣布，美國戰機群、一艘海軍驅逐艦和其他軍事設施在紅海擊落胡塞武裝部隊發射的12架無人機、三枚反艦導彈和兩枚巡弋導彈，並表示沒有船隻受損，也沒有人員傷亡。

英國海上貿易業務管理局（United Kingdom Maritime Trade Operations Authority）稍早前通報葉門外的紅海海域發生兩起爆炸事件，一艘船隻附近出現導彈和無人機，但沒有通報有任何傷亡。

上周美國發起聯合護航行動，以阻止葉門胡塞武裝組織襲擊行經紅海的商船。丹麥海運巨頭馬士基集團（Maersk）在周日宣布，由於以美國為首的聯軍護航行動完成部署，該公司準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務。