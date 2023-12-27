永慶房產集團加盟四品牌26日舉行「2023年全台菁英會頒獎典禮」，今年獲獎人數直逼1,000位，刷新紀錄。在這群績效前5％的房仲菁英中，有170位「千萬業績經紀人」，還有24間店業績突破1億元的加盟店，績效亮眼。

面對全台買賣移轉棟數可能連續二年衰退，永慶房產集團年度績效和規模持續攀升，2023年開出近200間店、全台邁向1,700店，人數規模已達2.5萬人，在16大房仲在台店數中搶下約4成的店數，凸顯台灣房仲第一品牌的競爭力。

其中，永慶加盟四品牌2023年績效再創歷年新高，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全年總成交金額達6,600億元，年增14％；年度業績突破285億元，其中100億元來自聯賣貢獻，聯賣率高達35％，帶動單店平均業績達2,400萬元。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，集團過去30多年來在孫慶餘董事長的帶領之下，專注於消費者權益保障和房仲業的永續發展，而孫慶餘董事長揭示的「先誠實再成交」的理念，全台直營和加盟夥伴都是高度認同、積極落實，共同為「打造一個公平交易的房產平台」而努力，此舉也贏得消費者的信賴，今年就協助超過11萬組客戶圓滿成交。

永慶加盟四品牌的經營績效，「年業績突破2,000萬的加盟店」超過500店，「年業績突破5,000萬的加盟店」逼近120店，「年業績突破1億的加盟店」更高達24店。

在經紀人個人業績部分，「年業績突破200萬元的經紀人」逼近4,600人，「突破500萬的經紀人」達940人，「年度業績突破1,000萬元」高達170人。

永慶加盟總部持續投入大量資源，四品牌今年皆推出全新的品牌廣告，凸顯各品牌的定位與優勢，更優化推出「i智慧Pro系統」和「i學苑」，陸續舉辦「擴大事業版圖」和「經管會幹部研習營」、「房仲經營管理師」等課程，分享成功經驗、傳授外面學不到的實務作業；加上健全運作的「深度聯賣」制度，讓消費者享有「1人委託，全台超過2.2萬人協同服務」，加盟總部始終以做加盟店的成功推手為最重要的目標。

在加盟總部的全力支援，今年各品牌皆有亮眼表現，永慶加盟永慶不動產全台邁向550店，不僅是加盟房仲的旗艦品牌，更連續八年獲得「台灣服務業大評鑑」肯定，從真實故事改編的品牌廣告也凸顯「先誠實再成交」精神，引發消費者共鳴。而最新成立的加盟品牌永義房屋，上市兩年全台邁向200店，刷新紀錄，斥資千萬打造的首支廣告「半徑一公里」，重新定義「家」的範疇，廣告中「永義姊」的鮮明形象也成功吸引觀眾目光。

成立20周年的有巢氏房屋，至今已幫助超過25萬組客戶圓滿成家，不僅規模是加盟房仲品牌前三大，其「社區專家第一品牌」鮮明的品牌定位，也助攻全台規模邁向450店。

而主打「我來處理」展現積極負責精神的台慶不動產，成功搶進加盟房仲前五大，店數更在新竹、高雄獨占鼇頭，帶動全台邁向350店。