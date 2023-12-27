【時報-台北電】個股重大訊息：

1.聯嘉（6288）：LED車燈模組廠法說報佳音，繼麗清（3346）看好2024年業績成長動能，聯嘉26日法說會亦釋對明年樂觀的展望，除大陸廠及台灣廠目前皆已滿載，美國廠稼動率也逾50％，並已接獲多個新案，合計近三年新接在手訂單逾200億元，明年將開始放量出貨，進入收割期，未來3至5年出貨動能無虞。

2.旺宏(2337)：攜手IBM搶攻AI商機，26日董事會決議通過與IBM進行企業級固態硬碟存儲之合作開發計畫，並於12月31日起攜手合作，為期三年，IBM將支付研發費用及權利金。旺宏並未透露權利金規模。

3.神盾（6462）：26日舉辦法說會，董事長羅森洲對2024年營運表現充滿信心。神盾新品持續導入客戶應用，包含屏下指紋辨識、P Sensor（近接感應器）、TOF（飛時測距）IC等；此外，非指紋辨識IC產品已獲客戶認證、今年已續出貨，明年TOF模組也將量產。

4.樂迦再生（6891）：26日宣布，成功完成首次CAR-T細胞生產試製，此製程是在獲得PIC/S GMP認證的細胞治療先導工廠完成，指標意義濃，目前已有歐洲大廠探詢未來合作可能。樂迦董事長何弘能表示，將以最快速度與國際市場接軌，加入全球再生醫療賽局。

5.台勝科（3532）：舉行法說會，該公司表示，8吋矽晶圓因客戶進行生產和矽晶圓庫存的調整，明年出貨預期將會下滑，至於第四季的平均出貨價格，12吋及8吋矽晶圓長期合約價持穩，但現貨價格則呈現疲弱趨勢，該公司預計，矽晶圓需求在2024年下半年才能恢復動能。(編輯：柳繼剛)