儘管高通膨和高利率持續打擊消費者，但美國民眾在年終購物旺季花錢仍不手軟，線上和實體門市的零售銷售總額年增3.1％。

根據萬事達卡（Mastercard）Spendingpulse數據，在今年11月1日至12月24日的年終購物季期間，美國包含線上和實體通路的零售銷售總額年增3.1％，反映在零售商積極促銷下，消費者持續開支，並在最後大促銷尋找優惠。

儘管今年年終旺季零售銷售額攀升，但增幅低於萬事達卡9月預估的年增3.7％，而且較去年購物季7.6％的成長率幾乎減半，意味著高通膨和高利率仍影響消費者支出。

根據萬事達卡Spendingpulse數據，今年線上零售銷售額年增6.3％，實體商店零售銷售額年增2.2％。電子產品和珠寶銷售下滑，成長最強勁的則是餐飲支出。