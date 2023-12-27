【時報記者林資傑台北報導】金管會為持續強化公司治理，便利股東行使選舉權、落實股東行動主義，對此規畫修法將公司董監選舉應採候選人提名制的適用範圍，自上市櫃公司擴大適用至興櫃公司。自2025年元旦起，322家興櫃公司的董監事選舉，均應採候選人提名制。
金管會為強化台灣公司治理發展，便利股東行使選舉權進而落實股東行動主義，自2021年起要求全體上市櫃公司的董監事選舉應採候選人提名制。此次研議擴大適用範圍，自2025年起擴大適用於全體興櫃公司。
證期局副局長黃厚銘表示，據證期局統計，截至2023年11月底，國內322家興櫃公司中，已有298家的董監事選舉提前採行候選人提名制，僅剩24家尚未採候選人提名制，提醒尚未採行的興櫃公司，需在2024年盡快完成公司章程修訂。
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