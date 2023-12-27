【時報-台北電】今日焦點新聞：
國內頭條：
1.台積1.4奈米，落腳中科快了。(工商時報)
2.台股今年來漲3,614點，史上次高。(工商時報)
3.AI夢，蔡力行：聯發科來實現。(工商時報)
4.真綠金！12家永續金融業，金管會認證。(工商時報)
5.金融業今年現增，暴衝1,688億。(工商時報)
6.侯友宜：台獨是兩岸跨不過的萬重山。(中國時報)
7.台股外資歸隊大買180億，法人看好元月、選舉行情持續發酵。(經濟日報)
8.聯發科重回千金股！CEO蔡力行：明年會更好，透露3奈米在台積電生產。(經濟日報)
9.蘋果Vision Pro帶頭衝量，年出貨40萬台是觀察門檻。(電子時報)
10.蔡力行：聯發科已是系統公司，全球格局需要全球人才。(電子時報)
大陸頭條：
1.展望龍年機會：A股震盪上行機率大結構性行情更精彩。(新浪財經網)
2.兩市窄幅震盪引分化282主力資金出逃。(新浪財經網)
3.美國最新宣布！華為"爆單"刷屏，A股小夥伴又要嗨？。(證券時報網)
4.中共中央舉行紀念毛澤東同志誕辰130週年座談會，習近平發表重要講話。(證券時報網)
5.滬深北交易所：除夕當天休市。(證券時報網)
國際頭條：
1.以色列祭32億美元獎勵，英特爾將建造250億美元新晶片廠。(路透社)
2.烏克蘭襲擊俄羅斯海軍登陸艦，莫斯科承認受損。(路透社)
3.降息在望，華爾街收高。(路透社)
4.中國資產看似低廉，但投資者曾經為其所傷。(華爾街日報)
5.美股收盤上漲，有望上演聖誕行情。(華爾街日報)
6.周二美國和布蘭特期油雙創本月新高。(華爾街日報)(編輯：邱致馨)
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