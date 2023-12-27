美國聯準會暗示明年可能降息三次後，台股迎來一波強勁大漲。永豐投信表示，經濟數據持續加深市場對降息的預期，加上電子業庫存已逐步去化，及大選行情加持，明年市況不看淡，但預料市場慶祝行情後，大盤來到相對高檔，震盪機率升高，建議加碼具低碳、高息雙因子的ETF，透過息收保護特性平緩風險，同時順應低碳投資趨勢，掌握成長契機。

永豐投信指出，近年來ESG受國際重視，其中「碳排」是對企業實際營運具高度影響力的永續行為，隨著歐亞美等地開始準備徵收碳稅、碳費，企業的低碳力將直接反映在營運成本，進而牽動股價表現，因此低碳對投資人篩選標的的重要性，也會與日俱增。

根據臺灣指數公司回測資料顯示，碳排相對低的台股企業，近一年股價報酬明顯優於碳排相對高者，顯示低碳企業更易獲市場認同。

永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示，當低碳與企業的營運能力掛鉤，就會間接影響股價表現。根據臺灣指數公司統計資料顯示，以碳密度區分，截至12月11日，低碳密度企業三個月至一年的報酬，均勝過高碳密度企業，兩者年化報酬率差距達20.62％。而以總碳排量區分，低碳排企業也比高碳排企業的報酬率來得好，也就是說低碳密度或低碳排企業，有機會展現更佳投資回報，時間拉長後報酬差距更顯著。

有別於市場上高股息ETF，永豐ESG低碳高息ETF（00930），成分股篩選標準將ESG、低碳、高股息三大優勢合而為一，同時採取雙月配息，投資人除了能以股息收入為現金流，更能捕捉低碳企業優勢，適合做為長期存股的核心部位。

張怡琳建議，加權指數目前已來到相對高位階，除配置符合國際低碳主題趨勢的永豐ESG低碳高息ETF（00930），可同時搭配以傳產、金融類股為主的永豐優息存股ETF（00907），將產業佈局範圍擴大，投資風險更分散。