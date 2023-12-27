國內最大基金交易平台－基富通與臺灣集中保管結算所25日扮演耶誕老公公，宣布將參與等家寶寶「玩美聖誕，因為遊你」計畫，並協助大同育幼院遊樂場的翻新重建，發揮企業社會責任，期望藉此拋磚引玉，讓每位弱勢兒童都能享有安全且快樂的童年。

等家寶寶社會福利協會今年發起聖誕傳情「玩美聖誕，因為遊你」計畫，除了為育幼院孩童準備超過700份的心願小禮物，還針對危險老舊的育幼院遊樂設施，提出重建募資的「大禮物」計畫。基富通與集保結算所率先響應，捐助大同育幼院遊樂場翻新重建。

基富通總經理王浩宇表示，基富通是因應政府普惠金融政策所成立具有社會企業精神的機構，理財教育推廣及做公益本來就是我們的DNA，因此在得知國內很多育幼院的遊樂器材都相當老舊，尤其大同育幼院的遊具已經超過20年，生鏽腐蝕、螺絲鬆動、積水、雜草叢生等情況嚴重，使用上有很大的安全問題，所以決定協助翻新設施。

王浩宇表示，基富通成立以來始終秉持「取之於社會、用之於社會」的初心。在2020年全面轉虧為盈、營運站穩腳跟後，更有實質能力回饋社會。除了自2021起，每年都參與「好好變老」公益計畫，關懷國內高齡長者外，今年上半年更捐贈1,000箱安心蔬果給國內兒童社福機構，讓弱勢幼童都能享有健康美味的餐點。

現在進一步捐助大同育幼院遊樂設施翻新，讓弱勢孩童都能享有安全且快樂的童年。王浩宇強調，雖然基富通只是一家小型金融機構，但持續關心與照顧更多社會上弱勢家庭、孩童與高齡長者，期盼因此種下一顆希望的種子，發揮拋磚引玉的效果，讓有限的捐贈創造出無限的大愛。