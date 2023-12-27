據怡安集團二年一次針對亞太地區企業主管或風控主管調查發現，「資安」已成亞太地區最大的營運風險，從二年前排名第二爬升到第一。怡安集團表示，反映網路風險的普遍性，及全球企業認為網路威脅有不斷增強的趨勢，讓網路安全近年排名不但擠入企業風險前10名且排名持續上升中。
怡安集團二年一次調查全球超過60國、逾3,000位企業高階主管含CEO及風險管理經理，亞太地區調查報告統計，亞太地區公司主管認為十大風險中前五大風險分別是「網路攻擊/資料洩露」、「經濟放緩/復甦緩慢」、「營運中斷」、「未能吸引或留住頂尖人才」及「快速變化的市場趨勢」等。
名列亞太風險的第一大風險即資安風險，怡安集團指出，有二大因素可能會加劇企業主對網路風險的擔憂，一是亞太地區的資料外洩和勒索軟體攻擊頻傳，二是保險市場更嚴格的承保審查等。
「 經濟放緩或復甦緩慢」是亞太地區的第二大風險。怡安集團指出， 亞太地區面臨著充滿挑戰的經濟背景，各組織和政府都感受到貨幣緊縮政策的影響。資本成本不斷增加，利率可能會在更長時間內保持在較高水準，儘管如此，亞太區通膨預計將比其他地區更快消退，因此到2024年即可降至目標水準。儘管面臨挑戰，但就2023年經濟成長而言，亞太地區可能將是全球最活躍的地區，預計將實現增長上漲0.7％至4.6％。
該報告也指出，預計大陸和印度將在2023年和2024年貢獻全球經濟成長的一半，凸顯該地區的力量，目前疫後不確定何時復甦和大陸房地產市場放緩，可能會影響未來大陸地區需求。至於亞太區企業認為的另五大風險分別是供應鏈或分銷失敗、監管或立法變更、競爭加劇、未能創新或滿足客戶需求、材料稀少及短缺等。
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