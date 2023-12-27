當沖降稅優惠將在2024年底到期，證券業爭取當沖降稅常態化。證期局副局長黃厚銘26日表示，當沖降稅有助台股量能活絡，第二次延長，讓整體日均量達3,275.28億元，較第一次實施時的1,544.08億元，成長112.1％，會與財政部針對「效益、量能、活絡台股、稅收」等面向綜合研商，但目前還沒有結論。
立法院2021年12月三讀通過證交稅條例部分條文修正案，將當沖降稅優惠再延長三年，至2024年12月31日，稅率為千分之1.5，證券業已在今年金融總會金融建言白皮書中提案，希望金管會能研議推動上市櫃股票當沖證交稅稅率減半「常態化」。
黃厚銘說明，現股當沖交易稅優惠措施最早在2017年4月28日實施，為期一年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止。2022年1月1日進入第二次延長，將在2024年12月31日屆期。
黃厚銘分析，2022年1月1日第二次延長當沖降稅至今年11月30日止，台股整體市場日均量達新台幣3,275.28億元，首次當沖降稅期間則為1,544.08億元，相比之下市場日均量成長高達112.1％，顯示當沖降稅成效良好，確實能促進台股量能活絡。據證期局統計，今年11月集中市場當沖占比為38.01％。
黃厚銘表示，對於當沖降稅後續延長事宜，金管會將「密切」與財政部溝通合作，後續也將針對當沖降稅帶來的效益，包括促進台股量能活絡及稅收上的挹注等，與財政部進行後續研商。
各界關注，金管會立場會是往「延長降稅期間」或往當沖降稅「常態化」向財政部爭取，黃厚銘對此僅不斷強調，兩部會將繼續研商。
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