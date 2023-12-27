三大金控特別股重新定價

台新金控戊種特別股完成重新定價。台新戊特原發行年利率為4.75％，依發行條件，發行日起滿七年的次一營業日重設股息率，台新金26日公告，自12月28日起，重設股息率約4.87％。今年包括國泰金控、富邦金控的甲種特別股也完成重設股息率，分別提高至4.21％及4.58％。

因美國升息影響，債市信用利差擴大，牽動今年金控特別股去留，特別股可贖回、亦可重新訂價，各金控評估市況後，在兼顧投資人收益及公司資金調度下，今年包括國泰、富邦及台新三大金控均續發特別股，並依市場情況拉高利率，陸續完成年息重新定價。

其中，國泰金甲特年息自從12月8日起重設股息率為4.21％，增加0.41個百分點；而富邦金則早在4月公告，自4月22日起重設股息率為4.58125％，增約0.48個百分點。

至於台新金26日宣布，依戊種特別股發行條件，原發行年利率4.75％，於發行日起滿7年的次一營業日重設股息率，台新金表示，依英商路透社（Reuter）12月26日上午11時的七年期IRS「TAIFXIRS」與「COSMOS3」的算數平均數為1.34％，加計發行時的利率加碼3.5325％，自28日起重設股息率為4.8725％，較原先增加0.12個百分點。

台新金2016年發行戊種特別股，其中，原股東按持股比率認購發行股數的75％或3.75億股，其他15％或7,500萬股由員工承購，另10％或5,000萬股為公開申購方式對外承銷，已連七年發放股利，合計14.28元，近五年平均現金殖利率4.35％。

法人解讀，金融機構考量市場變動劇烈，需持續強化資本結構，若要贖回過去類資本的債券或特別股，必須砸大筆現金，若隨去年以來市場已升息重新訂價，較符合投資人期待。