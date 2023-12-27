大陸鋰電產業於2023年歷經階段性、結構性過剩，全產業鏈產品價格大跌，碳酸鋰價格重挫70％，為該產業帶來新一輪淘汰，2024年將至，市場情況依然嚴峻。但業內人士認為，隨著產業規模的擴大，未來產業會更加穩定，運作也會更加理性。
上證報報導，大陸動力電池一哥寧德時代於2月推出的「鋰礦返利」計畫，成為影響今年行業動向的轉捩點，使市場出現鋰價可能下行預期，下游開始減少採購，導致鋰價開始鬆動。今年以來，碳酸鋰價格下跌約70％，電解液價格下跌超過60％，電芯價格普遍下跌40％～50％。11月公布的第十屆G20—鋰電峰會深圳公報指出，大陸鋰電產業已進入產能階段性、結構性過剩階段。據統計，2023年以來，大陸動力電池平均產能利用率不到60％，儲能電池產能利用率不到55％。
高工產業研究院調查數據顯示，上游材料端的產能利用率兩極化嚴重。材料領域頭部企業產能利用率約50％～80％，中小企業僅約20％～40％。
億緯鋰能董事長劉金成早先於2022年末示警，「預計最晚後年，全產業鏈都將出現產能過剩」。他在日前出席2023高工鋰電年會時則表示，上一輪碳酸鋰價格暴漲，是短時間內產業鏈準備不足導致的，和如今的價格暴跌是一個對應關係，有暴漲就一定會有暴跌，依靠技術和品質驅動，目前產業已進入理性和良性發展新階段。
高工鋰電董事長張小飛則認為，「走過『跑馬圈地』的上半場，鋰電產業乘風破浪迎來下半場」，儘管產能過剩將帶來新一輪淘汰挑戰，且2024年的情況依然嚴峻，但從更長的周期來看，大陸鋰電產業依然存在著巨大的市場空間與機會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：