大陸鋰電產業於2023年歷經階段性、結構性過剩，全產業鏈產品價格大跌，碳酸鋰價格重挫70％，為該產業帶來新一輪淘汰，2024年將至，市場情況依然嚴峻。但業內人士認為，隨著產業規模的擴大，未來產業會更加穩定，運作也會更加理性。

上證報報導，大陸動力電池一哥寧德時代於2月推出的「鋰礦返利」計畫，成為影響今年行業動向的轉捩點，使市場出現鋰價可能下行預期，下游開始減少採購，導致鋰價開始鬆動。今年以來，碳酸鋰價格下跌約70％，電解液價格下跌超過60％，電芯價格普遍下跌40％～50％。11月公布的第十屆G20—鋰電峰會深圳公報指出，大陸鋰電產業已進入產能階段性、結構性過剩階段。據統計，2023年以來，大陸動力電池平均產能利用率不到60％，儲能電池產能利用率不到55％。

高工產業研究院調查數據顯示，上游材料端的產能利用率兩極化嚴重。材料領域頭部企業產能利用率約50％～80％，中小企業僅約20％～40％。

億緯鋰能董事長劉金成早先於2022年末示警，「預計最晚後年，全產業鏈都將出現產能過剩」。他在日前出席2023高工鋰電年會時則表示，上一輪碳酸鋰價格暴漲，是短時間內產業鏈準備不足導致的，和如今的價格暴跌是一個對應關係，有暴漲就一定會有暴跌，依靠技術和品質驅動，目前產業已進入理性和良性發展新階段。

高工鋰電董事長張小飛則認為，「走過『跑馬圈地』的上半場，鋰電產業乘風破浪迎來下半場」，儘管產能過剩將帶來新一輪淘汰挑戰，且2024年的情況依然嚴峻，但從更長的周期來看，大陸鋰電產業依然存在著巨大的市場空間與機會。