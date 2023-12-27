中國國務院總理李強25日在北京視訊出席瀾滄江－湄公河合作（簡稱瀾湄合作）第四次領導人會議，就加強瀾湄合作提出建議，包括堅持開放合作、推進綠色合作、加強安全治理、深化人文交流。對於加強安全治理議題。李強強調，各國須強力打擊網賭電詐等犯罪行為。

隨著中國在區域影響力與日俱增，中國於2014年11月在第17次中國與東協領導人會議上提出瀾湄合作，成為區域合作機制，成員包括中國、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南等六國。此前曾於2016年、2018年、2020年三度舉行領導人會議，本次會議由李強和緬甸領導人敏昂來（Min Aung Hlaing）共同主持。

新華社報導，中方就加強瀾湄合作提出四點建議，包括深化融通發展，堅持開放合作；推進綠色合作，充分尊重各國合理開發利用水資源的正當權益，照顧彼此關切；並深化人文交流。

其中，對於加強安全治理，李強強調，統籌共同、綜合、合作、可持續安全，深入推進「平安瀾湄行動」，強力打擊網賭電詐等犯罪行為。

此前，中國國家主席習近平12日於越南展開為期兩天的國是訪問，與越共總書記阮富仲舉行會談。中越雙方宣布，兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。

李強也在會上持續推動人類命運共同體的倡議。他表示，瀾湄合作是瀾湄六國一道發起和推進的重要事業，中柬、中寮、中緬、中泰、中越先後宣布共建雙邊命運共同體，進一步助力瀾湄國家命運共同體建設取得積極進展，樹立構建人類命運共同體的典範。