年底大陸金融監管高層再現人事異動。大陸國務院26日公告，前大陸外管局副局長陸磊升任為中國人民銀行副行長，並任命付萬軍為大陸國家金融監管總局副局長等。

國務院還同時任命劉蘇社為國家發改委副主任；任命吳海平為海關總署副署長；任命孟揚為國家市場監管總局副局長；任命李路明為清華大學校長。同時免去孟揚的國務院副秘書長職務；免去劉國強的人行副行長職務；免去王希勤的清華大學校長職務。

公開資料顯示，1970年生的陸磊，擁有北大經濟系學士與北大光華管理學院國民經濟計畫與管理碩士學位。1996年碩士畢業後，他曾在人行政策研究室和研究局工作。2000年，獲得澳洲國立大學發展經濟學碩士學位。回國後繼續在人行研究生部金融學專業在職學習，獲經濟學博士學位。2006年到2014年，陸磊在廣東金融學院先後擔任副院長、院長等職，2014年到2017年回到北京，出任人行研究局局長、金融穩定局局長。2017年6月擔任外管局副局長至今。

陸磊是目前人行五位副行長中，年紀最輕的一位。值得注意的是，他和上月才剛履新人行副行長、外管局局長的朱鶴新，過去在人行都同樣分管金融穩定業務，可見大陸高層對金融穩定的重視程度，更甚以往，「維穩金融」、確保不發生系統性風險的底線，料將成為下階段人行工作重點。

新任發改委副主任劉蘇社也是市場關注焦點。他早年在國家計委工作，2003年機構改革，原國家計委重組為國家發改委，劉蘇社繼續任職，歷任地區經濟司副司長、司長，固定資產投資司司長。2017年6月，劉蘇社轉任國務院辦公廳秘書二局局長。2020年9月，前往新疆出任自治區政府副主席。