總統大選倒數三周，大陸全國政協25日在北京召開以「加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場」為主題的遠程協商會，全國政協主席王滬寧表示，要聚焦加強兩岸產業合作，更好促進兩岸融合發展；要深化兩岸基層交流交往，促進兩岸同胞心靈契合。

人民政協報報導，主持會議的王滬寧表示，要深入貫徹落實中共二十大部署和新時代黨解決台灣問題的總體方略，聚焦加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場深入協商議政，更好促進兩岸融合發展。

王滬寧說，要深入研究加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場的深層問題，並努力提出高品質的對策和建議。要發揮人民政協優勢，用好有關平台載體，深化兩岸基層交流交往，促進兩岸同胞心靈契合。

報導指出，9名大陸全國政協委員和2名專家分別在全國政協機關和江蘇、福建、海南會場以及江蘇昆山、福建漳平、香港等地，以視訊連線等方式發言。他們認為，要推動兩岸規則標準互認互通，優化涉台營商環境。要深化產業鏈供應鏈融合發展，建構兩岸共同市場。要落實落細台胞同等待遇政策，為有效服務高端人才創業發展提供良好環境。

報導指出，產業融合是兩岸融合發展的先行軍。全國政協港澳台僑委員會等調研發現，受多重因素影響，兩岸產業合作潛力尚未有效釋放，產業鏈互嵌度不夠，共同市場建設仍在路上。報導還提到，打造兩岸共同市場有助於促進兩岸人員往來，促進貿易投資合作，全面深化兩岸融合發展，為兩岸和平統一奠定堅實的基礎。

會上，江蘇昆山深化兩岸產業合作試驗區建設推進工作領導小組組長周偉表示，在昆台企與大陸供應鏈企業聯繫不夠緊密，建議營造更加公平開放的市場環境，鼓勵台企與國企、民企強化產業協同、技術合作，更大力度助推在昆台企創新轉型發展，推動台企向產業鏈價值鏈高端攀升。

全國政協港澳台僑委員會副主任王榮建議，要便利兩岸人員貨物往來和台灣企業拓展大陸市場。提供企業紓困服務，助力台企拓展內銷市場、參與共建「一帶一路」。