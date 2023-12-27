近年A+H股上市房企總市值表現

今年以來，隨著房企流動性危機持續蔓延，以及房地產的下滑，整體上市房企股價不斷下跌。據調研機構克而瑞（CRIC）監測資料顯示，今年截止12月18日，181家A＋H上市房地產企業總市值（不包括已退市房企）和去年底相比已縮水近三成，還有多家老牌房企退市。

第一財經報導，CRIC統計，上市房企股價自2021年開始下降。A股100家上市房企（不包括已退市房企）的總市值在2021年底、2022年底的年跌幅分別為10.17％和8.39％，H股81家上市房企的年跌幅則分別為23.53％和6.7％。

進入2023年，由於疫後宏觀經濟低迷以及房市探底的影響，滬深兩市地產股跌幅繼續加大。今年截至12月18日，A股上市房企股價相較年初跌去了20.55％，H股更是跌去了32.15％，A＋H股181家上市房企總市值較年初下降27.75％。

Wind統計也發現，近三年來，A股地產股經歷了三次明顯下跌，幾次低谷期均發生在歷年年中或第三季時段。與往年不同的是，今年除了曾在7月份出現一個小高峰，其餘時間地產股總市值均在下滑，目前地產股總市值人民幣（下同）12,388億元，為三年來的低點。

股價跌跌不休，影響的不僅是投資者信心，還會直接危及房企的上市地位。由於A股有著「1元退市」的終止上市條件，即連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，將被強制退市摘牌。報導統計，2023年共有八家A股房企被強制摘牌，其中包括藍光、泰禾、陽光城這幾家曾經名列30強的房企。

中指研究院企業研究總監劉水表示，當下房企爆雷事件仍不時發生，行業投資信心不足、流動性偏弱、利潤持續承壓，整體行業處於弱勢。特別是前期爆雷房企多數為大中型上市房企，對投資人信心造成更嚴重擊，拖累房企市值持續走低。

再加上年內大盤走勢整體趨弱，上證指數已跌至3,000點以下，以及官方的扶持政策收效有限，年末房市仍面臨下行壓力，預估短期房企市值難以好轉。