【時報記者林資傑台北報導】金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2023年前10月外幣保單新契約保費2253.36億元，較去年同期3896.71億元減少達42％，占整體新契約保費比重39.58％，雖自前三季新低回升、仍處同期新低。不過，在投資型商品大賣帶動下，澳幣保單一舉扭轉衰退、強彈達2.45倍。

金管會統計，2023年前10月外幣保單新契約保費2253.36億元、年減達42％，但幅度較前三季45％收斂。其中，投資型保單583.54億元、年減達52％，傳統型保單1669.82億元、年減達38％，但衰退幅度均較前三季58％、39％收斂。

以幣別觀察，美元保單前10月新契約保費68.56億美元、年減達42％，但幅度較前三季44％持續收斂。其中，投資型美元保單15.15億美元、年減達58％，持平前三季。傳統型美元保單53.41億美元、年減達35％，但衰退幅度較前三季37％持續收斂。

前10月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、安聯、三商美邦人壽，傳統型外幣保單依序為中國、國泰、富邦人壽。其中，投資型美元保單為國泰、安聯、三商美邦人壽，傳統型美元保單則為中國、南山、國泰人壽。

澳幣保單前10月新契約保費5.72億澳元、年增達2.45倍，較前三季年減2％大幅強彈。其中，投資型澳幣保單5.15億澳元、年增達3.9倍，較前三季年增9％三級跳，傳統型澳幣保單0.57億澳元、年減7％，但衰退幅度較前三季22％大幅收斂。

人民幣保單前10月新契約保費0.94億人民幣、年減達59％，衰退幅度較前三季60％略減。其中，投資型人民幣保單0.78億人民幣、年減達63％，衰退幅度較前三季64％略減。傳統型人民幣保單0.16億人民幣、年減達20％，衰退幅度較前三季21％略減。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為國泰、新光、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為保誠、中國、富邦人壽。

保險局副局長蔡火炎分析，美元保單買氣不佳，均受升息帶動美元、美債利率上揚所致，投資型澳幣保單買氣三級跳，主因投資人預期澳洲景氣好轉，但澳幣升值則影響傳統型澳幣保單買氣。人民幣保單則因景氣不佳及相較台幣升值，影響投資人購買意願。