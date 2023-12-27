【時報記者林資傑台北報導】金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2023年前10月外幣保單新契約保費2253.36億元，較去年同期3896.71億元減少達42％，占整體新契約保費比重39.58％，雖自前三季新低回升、仍處同期新低。不過，在投資型商品大賣帶動下，澳幣保單一舉扭轉衰退、強彈達2.45倍。
金管會統計，2023年前10月外幣保單新契約保費2253.36億元、年減達42％，但幅度較前三季45％收斂。其中，投資型保單583.54億元、年減達52％，傳統型保單1669.82億元、年減達38％，但衰退幅度均較前三季58％、39％收斂。
以幣別觀察，美元保單前10月新契約保費68.56億美元、年減達42％，但幅度較前三季44％持續收斂。其中，投資型美元保單15.15億美元、年減達58％，持平前三季。傳統型美元保單53.41億美元、年減達35％，但衰退幅度較前三季37％持續收斂。
前10月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、安聯、三商美邦人壽，傳統型外幣保單依序為中國、國泰、富邦人壽。其中，投資型美元保單為國泰、安聯、三商美邦人壽，傳統型美元保單則為中國、南山、國泰人壽。
澳幣保單前10月新契約保費5.72億澳元、年增達2.45倍，較前三季年減2％大幅強彈。其中，投資型澳幣保單5.15億澳元、年增達3.9倍，較前三季年增9％三級跳，傳統型澳幣保單0.57億澳元、年減7％，但衰退幅度較前三季22％大幅收斂。
人民幣保單前10月新契約保費0.94億人民幣、年減達59％，衰退幅度較前三季60％略減。其中，投資型人民幣保單0.78億人民幣、年減達63％，衰退幅度較前三季64％略減。傳統型人民幣保單0.16億人民幣、年減達20％，衰退幅度較前三季21％略減。
前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為國泰、新光、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、法國巴黎、安達人壽，傳統型人民幣保單為保誠、中國、富邦人壽。
保險局副局長蔡火炎分析，美元保單買氣不佳，均受升息帶動美元、美債利率上揚所致，投資型澳幣保單買氣三級跳，主因投資人預期澳洲景氣好轉，但澳幣升值則影響傳統型澳幣保單買氣。人民幣保單則因景氣不佳及相較台幣升值，影響投資人購買意願。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：