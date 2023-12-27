【時報-台北電】國外消息：

1.美股全漲，道瓊、標普500收近歷史新高

剛過完聖誕假期的美股重新開市且全都收紅，其中，道瓊與標普500指數雙雙都收在逼近歷史新高位置。計算至22日為止，美股3大指數周線已連8紅，這是標普500自從2017年以來，首次周線連8周上揚，道瓊則是從2019年以來。目前，標普500指數僅比2022年元月創下新高歷史收盤價4796.56點，要少0.45%而已。今年迄今，道瓊已上漲13.27%，標普500大漲24.36%，那斯達克則狂飆44.03%。美股最新收盤行情，道瓊漲159.36點或0.43%，收37545.33點。那斯達克漲81.6點或0.54%，收15074.57點。標普500漲20.12點或0.42%，收4774.75點。

2.萬物飛漲，美消費者卡債激增

美國大型銀行第三季客戶信用卡支出同步增加，反映美國從食物、住房再到娛樂價格無一不漲，消費者持續耗用疫情期間的存款，並累積更多負債。

3.AI熱潮名人也瘋狂，裴洛西買進輝達買權

今年以來，AI熱潮激勵輝達（NVIDIA）股價屢創新高，吸引全球投資人瘋買股票，連美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也不例外。她與丈夫在去年曾賣出一批輝達股票，損失30多萬美元，近日則又買進一批輝達買權。

4.三星美國新廠，量產延至2025

韓國媒體Business Korea報導，三星電子在美國德州投資的新廠量產計畫延至2025年，令外界擔心美國政府半導體補助遲遲不撥款，再加上相關許可申請程序複雜，已開始讓三星對美國投資計畫產生疑慮。

5.美生技股2024拚回升

美國生技股經歷近幾年困境後，2023年已呈現走出谷底跡象。專家認為2024年聯準會（Fed）降息有利股市行情、生技業併購交易量增加、和業界在癌症與免疫學等關鍵領域有技術突破，各種利多將刺激生技股2024年行情回升。