【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.065元兌一美元收市，升值7.5分，成交值為14.17億美元。

2.集中市場26日融資增為2466.31億元，融券增為364754張。

3.集中市場26日自營商賣超15.96億元，投信買超24.69億元，外資買超180.52億元。

4.LED車燈模組廠法說報佳音，繼麗清（3346）看好2024年業績成長動能，聯嘉（6288）26日法說會亦釋對明年樂觀的展望，除大陸廠及台灣廠目前皆已滿載，美國廠稼動率也逾50％，並已接獲多個新案，合計近三年新接在手訂單逾200億元，明年將開始放量出貨，進入收割期，未來3至5年出貨動能無虞。

5.旺宏(2337)攜手IBM搶攻AI商機，26日董事會決議通過與IBM進行企業級固態硬碟存儲之合作開發計畫，並於12月31日起攜手合作，為期三年，IBM將支付研發費用及權利金。旺宏並未透露權利金規模。

6.IC設計公司神盾（6462）26日舉辦法說會，董事長羅森洲對2024年營運表現充滿信心。神盾新品持續導入客戶應用，包含屏下指紋辨識、P Sensor（近接感應器）、TOF（飛時測距）IC等；此外，非指紋辨識IC產品已獲客戶認證、今年已續出貨，明年TOF模組也將量產。

7.IC設計芯鼎（6695） 26日舉辦法說會，挾神盾、凌陽兩大集團加持，車用智慧影像晶片布局成效漸顯；芯鼎董事長羅森洲表示，芯鼎深耕車用影像辨識領域，車用SoC及ISP（智慧影像處理器）通過車規認證，陸續進入量產。其中，智慧影像方案，已打入日本及台灣行車記錄器一線品牌，未來持續深耕ISP，力拚前裝市場、並規劃切入機器視覺應用。

8.拚毛利率優化，線材廠良得電（2462）鎖定電動車產品、伺服器雲端設備、高端消費電子、環地低軌衛星與綠能儲能設備為未來業績成長的金雞母，其中與緯創攜手合攻的AI伺服器連接線最早發酵，預訂明年首季就將交貨，可望帶動明年營收止跌回升，法人估，明年營收看增5％～10％。

9.中探針（6217）今年前三季獲利較去年大幅下滑，主要大環境景氣不佳，下游庫存去化也較預期慢，2024年在產業回升下，預期消費性成長1成，而半導體及新能源業務成長力道會較大，新能源主要成長力道在充電槍及充電樁，2024年預期整體營收有機會雙位數成長。

10.樂迦再生（6891）26日宣布，成功完成首次CAR-T細胞生產試製，此製程是在獲得PIC/S GMP認證的細胞治療先導工廠完成，指標意義濃，目前已有歐洲大廠探詢未來合作可能。樂迦董事長何弘能表示，將以最快速度與國際市場接軌，加入全球再生醫療賽局。

11.矽晶圓廠台勝科（3532）舉行法說會，該公司表示，8吋矽晶圓因客戶進行生產和矽晶圓庫存的調整，明年出貨預期將會下滑，至於第四季的平均出貨價格，12吋及8吋矽晶圓長期合約價持穩，但現貨價格則呈現疲弱趨勢，該公司預計，矽晶圓需求在2024年下半年才能恢復動能。

12.達麗（6177）今年完工交屋潮大噴出，全年共有4筆新案交屋入帳，其中第四季總銷達40億元的「達麗國家強棒」完工挹注，一舉衝高10、11月營收合計達39億元，累計前11月營收達94.09億元、年增10.62％；12月起總銷63億元的「達麗創世紀」接棒交屋，法人樂觀達麗全年營收及獲利可望創新高，2024年營收將站上百億元大關。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)