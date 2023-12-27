【時報-台北電】國內消息：
1.台積電1.4奈米落腳中科再跨一步！內政部都委會26日審議通過台中園區擴建二期案，後續將由台中市政府發布實施，啟動土地取得作業，預計明年6月前交地台積電同步建廠，可望供應台積電2奈米及以下等進製程利用。
2.外資在耶誕假期「提早歸隊」搶布元月與選舉行情，26日買超台股180.52億元，與內資齊心，推升加權指數上漲146點收最高17,751點、創2022年3月4日來收盤與盤中最高，今年封關倒數還有三天，加權指數全年上漲3,614點、改寫史上年漲點第二多紀錄，漲幅25.56％小輸日本27.63％在亞股封后，推升上市櫃合計的台股總市值重返62兆元、達62.23兆元。
3.2023年倒數，集團作帳行情催油門，聯發科26日股價「戰」上千元大關，集團小尖兵九暘勁揚逾半根停板，集團市值今年激增67％，拉升電子集團作帳熱度：金仁寶集團中仁寶改寫13年高、凱碩創新天量攻漲停，緯創、神盾集團也聯手上攻。
4.台股26日收盤創2022年3月4日以來新高，力拚完美封關。展望明年，券商公會理事長陳俊宏指出，2024年目前看不到重大利空，黑天鵝、灰犀牛事件已陸續反應，看好AI仍是市場主旋律，台灣產業在供應鏈中扮演重要角色，成交量能可望進一步擴增。
5.品牌廠宏碁26日經董事會決議通過，將以11.77億元內的投資額，取得富逸投資（股）74.352％之普通股。該公司為POS大廠振樺電子主要法人股東之一，宏碁也在取得其主導權後，間接持有振樺電約一成的持股。
6.原訂2024年2月底完成的台馬微波擴頻建設工程，已提前至25日完工，成功建立了台馬三個區間長距離跨海微波通信，最長距離達236公里。中華電信董事長郭水義表示，台馬微波系統的總容量從年初的2.2Gbps提升至今年12月的10.6Gbps，微波備援率已達103.6％，大幅提升馬祖地區居民通訊安全、並強化馬祖地區整體通訊備援效能。
7.全球海運二哥馬士基擬復航紅海，仍擋不住歐洲線運價漲勢，航商把握亞洲農曆年前趕出貨搶艙的心態，明年1月1日起運價再喊翻倍漲，貨代業者透露，許多航商歐洲線目標價是每40呎櫃喊漲至4,000美元，還有航商開第一槍，1月8日起再喊漲至約5,200美元，接下來有可能周周漲。
8.雖然建商推案放緩，不過預售屋房價持續上漲，助攻總銷金額再創新高。據591新建案統計，今年新案市場爆出2.08兆元巨量、年增7％，且創下史上新高。
9.金融業很吃資本。據金管會統計，2023年掏錢現金增資達1,688億元，其中今年有九家銀行現增，合計達931億元，至少為2018年以來的新高，壽險業2023年主要是發債增資，若加計盈轉增與發債，金融業今年共籌資達4,739億元。
10.連鎖餐飲集團八方雲集在美國展店腳步加速，趕在年底前陸續在南加州的布雷亞（Brea）、聖地牙哥開出美國第五與第六家門店。由於美國市場平均客單價與單店營收均高於台灣，加上八方雲集將大陸門市閉店相關損失在今年全部認列完成，法人樂觀預期，在美國尚有八家已簽約門店的八方雲集，2024年爆發式成長可期。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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