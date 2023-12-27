【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收漲146.89點，為17751.73點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為2264.32億元，5日均量為2859.5億元，10日均量為3243.76億元。

3.5日均線17626.43點，10日均線17615.66點，20日均線17502.07點。

4.5日RSI為75.48，10日RSI為70.37。

5.9日K值為73.24，9日D值為68.36。

6.20日乖離率為1.43。

7.元大投顧：大盤站上1萬7千點之後，自營商幾乎一路調節持股，除了年底前獲利結帳的緣故，在明年總統大選前降低持股風險也是主因，值得借鏡。短線選股上，政策加持股、AI PC供應鏈，技術面轉強的矽晶圓與網通類股，具長線保護短線的體質。

8.凱基投顧：外資休假，本周最後幾個交易日台股恐將持續低量，即便指數短多延續，但由於量價、指標皆呈現背離，續漲空間恐怕有限，操作上勿過度追高。