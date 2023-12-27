【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲146.89點，為17751.73點。
2.台股前一交易日成交金額量縮為2264.32億元，5日均量為2859.5億元，10日均量為3243.76億元。
3.5日均線17626.43點，10日均線17615.66點，20日均線17502.07點。
4.5日RSI為75.48，10日RSI為70.37。
5.9日K值為73.24，9日D值為68.36。
6.20日乖離率為1.43。
7.元大投顧：大盤站上1萬7千點之後，自營商幾乎一路調節持股，除了年底前獲利結帳的緣故，在明年總統大選前降低持股風險也是主因，值得借鏡。短線選股上，政策加持股、AI PC供應鏈，技術面轉強的矽晶圓與網通類股，具長線保護短線的體質。
8.凱基投顧：外資休假，本周最後幾個交易日台股恐將持續低量，即便指數短多延續，但由於量價、指標皆呈現背離，續漲空間恐怕有限，操作上勿過度追高。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：