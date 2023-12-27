【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團八方雲集(2753)於2022年進軍美國後持續拓展版圖，宣布12月陸續在南加州的布雷亞（Brea）及聖地牙哥（San Diego）分別開出第5家及第6家美國門市，看好當地人潮將帶動營收成長動能，後續尚有8家已簽約門市將逐步開出。
八方雲集1998年在台以鍋貼水餃品牌「八方雲集」起家，截至2023年11月底在台灣、香港、美國3地共有1352家門市。其中，集團選擇加州作為插旗美國市場首站，2022年3月中於南加州工業市開出首家門市，並陸續在奇諾崗、天普市及加迪納開出3家門市。
八方雲集美國第5家門市落腳加州橙縣東部、以零售商業為主的布雷亞，23日於當地2大商圈之一、位於57號公路旁的布雷亞購物中心（Brea Mall）美食廣場開幕，以鍋貼、水餃、乾麵、炸物搭配湯品或軟性飲料的套餐為主，由於該市人口眾多，相當看好當地消費潛力。
而美國第6家門市則位於聖地牙哥的米拉梅薩購物商場（Village At Mira Mesa）。八方雲集指出，該商場位於市中心大道上西北角，周邊住宅區環繞，有2間連鎖超市、便利超商、藥妝店、銀行及多家著名連鎖餐館，相鄰左右大街皆是著名商場。
八方雲集表示，米拉梅薩門市占地達3080平方英尺（約86.5坪），空間大且座位多，將提供鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜及飲品等全品項餐點供消費者選擇，預計將在美國當地時間28日試營運、2024年1月5日正式開幕。
八方雲集指出，由於米拉梅薩緊鄰索倫托谷（Sorrento Valley）、上班車程僅需10分鐘，人潮密集且高新科技公司族群多，各國餐廳、超市、商場林立，生活機能極佳，是加州最適合居住地區之一。相信開幕後的人潮勢必帶動營收成長動能。
八方雲集先前法說時表示，集團在美國聚焦門市在地化發展，包括部分門市調整產品組合，選擇進駐美食廣場開出小型店、或開出「得來速」型態門市，藉此簡化產品、降低人力並加速出餐速度，目前尚有8家已簽約門市將逐步開出，預期明年營運可望穩中求進。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：