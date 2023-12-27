【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團八方雲集(2753)於2022年進軍美國後持續拓展版圖，宣布12月陸續在南加州的布雷亞（Brea）及聖地牙哥（San Diego）分別開出第5家及第6家美國門市，看好當地人潮將帶動營收成長動能，後續尚有8家已簽約門市將逐步開出。

八方雲集1998年在台以鍋貼水餃品牌「八方雲集」起家，截至2023年11月底在台灣、香港、美國3地共有1352家門市。其中，集團選擇加州作為插旗美國市場首站，2022年3月中於南加州工業市開出首家門市，並陸續在奇諾崗、天普市及加迪納開出3家門市。

八方雲集美國第5家門市落腳加州橙縣東部、以零售商業為主的布雷亞，23日於當地2大商圈之一、位於57號公路旁的布雷亞購物中心（Brea Mall）美食廣場開幕，以鍋貼、水餃、乾麵、炸物搭配湯品或軟性飲料的套餐為主，由於該市人口眾多，相當看好當地消費潛力。

而美國第6家門市則位於聖地牙哥的米拉梅薩購物商場（Village At Mira Mesa）。八方雲集指出，該商場位於市中心大道上西北角，周邊住宅區環繞，有2間連鎖超市、便利超商、藥妝店、銀行及多家著名連鎖餐館，相鄰左右大街皆是著名商場。

八方雲集表示，米拉梅薩門市占地達3080平方英尺（約86.5坪），空間大且座位多，將提供鍋貼、水餃、麵食、炸物、小菜及飲品等全品項餐點供消費者選擇，預計將在美國當地時間28日試營運、2024年1月5日正式開幕。

八方雲集指出，由於米拉梅薩緊鄰索倫托谷（Sorrento Valley）、上班車程僅需10分鐘，人潮密集且高新科技公司族群多，各國餐廳、超市、商場林立，生活機能極佳，是加州最適合居住地區之一。相信開幕後的人潮勢必帶動營收成長動能。

八方雲集先前法說時表示，集團在美國聚焦門市在地化發展，包括部分門市調整產品組合，選擇進駐美食廣場開出小型店、或開出「得來速」型態門市，藉此簡化產品、降低人力並加速出餐速度，目前尚有8家已簽約門市將逐步開出，預期明年營運可望穩中求進。