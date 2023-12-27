【時報記者莊丙農台北報導】聯嘉(6288)昨天召開法說會，公司指出，台灣及大陸廠下半年稼動率提升到滿載，將反映在今年第4季到明年上半年表現，而開發的次世代LED顯示器在明年正式量產，看好2024年營收成長率優於疫情前。
聯嘉今年導入量產車燈產品有31項，新專案訂單自第3季陸續開始出貨，同時終端客戶因車用晶片緊缺問題緩解，7月起營收至11月呈現正成長。
聯嘉台灣廠上半年稼動率60％，下半年提升到90～100％，預期可維持到明年第2季，大陸東莞廠上半年稼動率70～80％，下半年滿載，還須加班疏解產能。美國密西根新廠3條LED模組產線，上半年稼動率28％，下半年提升到50％，希望2024年下半年有機會獲利。
聯嘉以專利車燈用光源模組Uniform Flexible LED模組相關技術，維持北美每6輛至8輛新車，至少有1輛車有聯嘉的產品。今年前11月美國平均每8.7輛新車中，有1輛車使用聯嘉產品，今年已獲得14輛新車專案。
該公司也開始量產次世代LED Display，預計2024年開始貢獻營收，預估1年可達3億元營收。
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