【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2297.03億元。三大法人買超189.25億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.69億元及賣超15.96億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為華航(2610)，賣超1萬7171張，長榮航(2618)、緯創(3231)名列二、三名，分別賣超1萬2368張及賣超9546張。第四及第五名為陽明(2609)、華城(1519)，其他依序為英業達(2356)、威盛(2388)、中興電(1513)、中華(2204)及昆盈(2365)。

●三大法人26日賣超前十名：

1.華航(2610)收21.90元，跌0.30元或1.35%，三大法人賣超1萬7171張。

2.長榮航(2618)收31.60元，跌0.15元或0.47%，三大法人賣超1萬2368張。

3.緯創(3231)收97.00元，漲0.40元或0.41%，三大法人賣超9546張。

4.陽明(2609)收52.00元，漲0.20元或0.39%，三大法人賣超8400張。

5.華城(1519)收315.00元，跌18.50元或5.55%，三大法人賣超4546張。

6.英業達(2356)收51.30元，跌0.30元或0.58%，三大法人賣超4327張。

7.威盛(2388)收157.00元，漲0.50元或0.32%，三大法人賣超3367張。

8.中興電(1513)收116.50元，跌1.00元或0.85%，三大法人賣超2407張。

9.中華(2204)收113.00元，跌3.50元或3.00%，三大法人賣超2326張。

10.昆盈(2365)收14.75元，漲1.20元或8.86%，三大法人賣超1870張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華航(2610)三大法人累計買超1萬5107張，其中外資買超1萬3991張、投信買超225張、自營商買超891張；融資增6426張、融券增633張，券資比2.28%。

2.長榮航(2618)三大法人累計買超1萬8750張，其中外資買超2萬4556張、投信賣超2638張、自營商賣超3168張；融資減2538張、融券增966張，券資比3.00%。

3.緯創(3231)三大法人累計買超4萬3925張，其中外資買超5萬1228張、投信賣超8492張、自營商買超1190張；融資增313張、融券增712張，券資比2.10%。(編輯：財經內容中心)

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