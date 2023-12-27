【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2297.03億元。三大法人買超189.25億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.69億元及賣超15.96億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔金融股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為友達(2409)，買超5萬9786張，群創(3481)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超4萬9443張及買超2萬7074張。第四及第五名為輔信(2405)、華邦電(2344)，其他依序為宏碁(2353)、中信金(2891)、台積電(2330)、新光金(2888)及仁寶(2324)。

●三大法人26日買超前十名：

1.友達(2409)收18.00元，漲0.85元或4.96%，三大法人買超5萬9786張。

2.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，三大法人買超4萬9443張。

3.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，三大法人買超2萬7074張。

4.輔信(2405)收19.15元，漲1.50元或8.50%，三大法人買超1萬9067張。

5.華邦電(2344)收28.95元，漲0.75元或2.66%，三大法人買超1萬6097張。

6.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，三大法人買超1萬4293張。

7.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，三大法人買超1萬1939張。

8.台積電(2330)收586.00元，漲5.00元或0.86%，三大法人買超1萬858張。

9.新光金(2888)收8.77元，漲0.08元或0.92%，三大法人買超9619張。

10.仁寶(2324)收39.05元，漲1.95元或5.26%，三大法人買超8585張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.友達(2409)三大法人累計買超11萬8838張，其中外資買超8萬9533張、投信買超2萬4486張、自營商買超4819張；融資減8516張、融券增1753張，券資比4.32%。

2.群創(3481)三大法人累計買超17萬498張，其中外資買超15萬6270張、投信買超8436張、自營商買超5791張；融資減4364張、融券增3838張，券資比3.05%。

3.聯電(2303)三大法人累計買超2萬6422張，其中外資賣超1萬9337張、投信買超4萬4618張、自營商買超1141張；融資增6張、融券減343張，券資比7.45%。(編輯：財經內容中心)

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