【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2297.03億元。三大法人買超189.25億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.69億元及賣超15.96億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為中鴻(2014)，賣超4231張，永豐金(2890)、精成科(6191)名列二、三名，分別賣超3579張及賣超2147張。第四及第五名為至上(8112)、華新(1605)，其他依序為中華(2204)、智易(3596)、智原(3035)、聯陽(3014)及瀚宇博(5469)。

●投信26日賣超前十名：

1.中鴻(2014)收26.70元，跌0.25元或0.93%，投信賣超4231張。

2.永豐金(2890)收19.40元，跌0.05元或0.26%，投信賣超3579張。

3.精成科(6191)收64.30元，漲0.60元或0.94%，投信賣超2147張。

4.至上(8112)收59.70元，漲0.70元或1.19%，投信賣超1419張。

5.華新(1605)收38.20元，漲0.05元或0.13%，投信賣超1304張。

6.中華(2204)收113.00元，跌3.50元或3.00%，投信賣超1211張。

7.智易(3596)收170.50元，漲1.00元或0.59%，投信賣超1149張。

8.智原(3035)收361.00元，漲4.00元或1.12%，投信賣超1127張。

9.聯陽(3014)收149.00元，漲0.50元或0.34%，投信賣超1100張。

10.瀚宇博(5469)收54.20元，漲0.20元或0.37%，投信賣超1089張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中鴻(2014)三大法人累計賣超7240張，其中外資賣超3536張、投信賣超4231張、自營商買超527張；融資減1006張、融券減1251張，券資比11.17%。

2.永豐金(2890)三大法人累計賣超6832張，其中外資買超3萬3254張、投信賣超3萬8604張、自營商賣超1482張；融資減64張、融券減3張，券資比14.43%。

3.精成科(6191)三大法人累計賣超8238張，其中外資買超2861張、投信賣超1萬1358張、自營商買超258張；融資增182張、融券減80張，券資比2.06%。(編輯：財經內容中心)

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