【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2297.03億元。三大法人買超189.25億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.69億元及賣超15.96億元。

投信買超前十大個股，依類別分，9檔電子股、1檔金融股；依股價分，2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，榜首為群創(3481)，買超8476張，聯電(2303)、仁寶(2324)名列二、三名，分別買超7361張及買超3825張。第四及第五名為微星(2377)、中信金(2891)，其他依序為大聯大(3702)、宏碁(2353)、聯強(2347)、力成(6239)及旺宏(2337)。

●投信26日買超前十名：

1.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，投信買超8476張。

2.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，投信買超7361張。

3.仁寶(2324)收39.05元，漲1.95元或5.26%，投信買超3825張。

4.微星(2377)收195.50元，漲2.50元或1.30%，投信買超3361張。

5.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，投信買超3176張。

6.大聯大(3702)收84.10元，漲1.60元或1.94%，投信買超2796張。

7.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，投信買超2600張。

8.聯強(2347)收70.20元，漲0.40元或0.57%，投信買超2248張。

9.力成(6239)收148.00元，漲4.50元或3.14%，投信買超1795張。

10.旺宏(2337)收30.90元，漲0.40元或1.31%，投信買超1756張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計買超17萬498張，其中外資買超15萬6270張、投信買超8436張、自營商買超5791張；融資減4364張、融券增3838張，券資比3.05%。

2.聯電(2303)三大法人累計買超2萬6422張，其中外資賣超1萬9337張、投信買超4萬4618張、自營商買超1141張；融資增6張、融券減343張，券資比7.45%。

3.仁寶(2324)三大法人累計買超1485張，其中外資買超2萬1944張、投信賣超2萬9753張、自營商買超9294張；融資增1萬8970張、融券增2402張，券資比8.86%。(編輯：財經內容中心)

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