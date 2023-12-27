【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2297.03億元。三大法人買超189.25億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.69億元及賣超15.96億元。

外資買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為友達(2409)，買超5萬7115張，群創(3481)、輔信(2405)名列二、三名，分別買超3萬6048張及買超1萬9070張。第四及第五名為聯電(2303)、華邦電(2344)，其他依序為台積電(2330)、宏碁(2353)、中信金(2891)、新光金(2888)及玉山金(2884)。

●外資26日買超前十名：

1.友達(2409)收18.00元，漲0.85元或4.96%，外資買超5萬7115張。

2.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，外資買超3萬6048張。

3.輔信(2405)收19.15元，漲1.50元或8.50%，外資買超1萬9070張。

4.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，外資買超1萬8637張。

5.華邦電(2344)收28.95元，漲0.75元或2.66%，外資買超1萬5940張。

6.台積電(2330)收586.00元，漲5.00元或0.86%，外資買超1萬1633張。

7.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，外資買超1萬519張。

8.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，外資買超1萬447張。

9.新光金(2888)收8.77元，漲0.08元或0.92%，外資買超9818張。

10.玉山金(2884)收25.50元，漲0.15元或0.59%，外資買超6827張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.友達(2409)三大法人累計買超11萬8838張，其中外資買超8萬9533張、投信買超2萬4486張、自營商買超4819張；融資減8516張、融券增1753張，券資比4.32%。

2.群創(3481)三大法人累計買超17萬498張，其中外資買超15萬6270張、投信買超8436張、自營商買超5791張；融資減4364張、融券增3838張，券資比3.05%。

3.輔信(2405)三大法人累計買超1萬3332張，其中外資買超1萬3338張、投信買超0張、自營商賣超6張；融資增1502張、融券增910張，券資比6.75%。(編輯：財經內容中心)

#外資買超 #友達 #群創 #輔信