【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2297.03億元。三大法人買超189.25億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.69億元及賣超15.96億元。
外資買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為友達(2409)，買超5萬7115張，群創(3481)、輔信(2405)名列二、三名，分別買超3萬6048張及買超1萬9070張。第四及第五名為聯電(2303)、華邦電(2344)，其他依序為台積電(2330)、宏碁(2353)、中信金(2891)、新光金(2888)及玉山金(2884)。
●外資26日買超前十名：
1.友達(2409)收18.00元，漲0.85元或4.96%，外資買超5萬7115張。
2.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，外資買超3萬6048張。
3.輔信(2405)收19.15元，漲1.50元或8.50%，外資買超1萬9070張。
4.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，外資買超1萬8637張。
5.華邦電(2344)收28.95元，漲0.75元或2.66%，外資買超1萬5940張。
6.台積電(2330)收586.00元，漲5.00元或0.86%，外資買超1萬1633張。
7.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，外資買超1萬519張。
8.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，外資買超1萬447張。
9.新光金(2888)收8.77元，漲0.08元或0.92%，外資買超9818張。
10.玉山金(2884)收25.50元，漲0.15元或0.59%，外資買超6827張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.友達(2409)三大法人累計買超11萬8838張，其中外資買超8萬9533張、投信買超2萬4486張、自營商買超4819張；融資減8516張、融券增1753張，券資比4.32%。
2.群創(3481)三大法人累計買超17萬498張，其中外資買超15萬6270張、投信買超8436張、自營商買超5791張；融資減4364張、融券增3838張，券資比3.05%。
3.輔信(2405)三大法人累計買超1萬3332張，其中外資買超1萬3338張、投信買超0張、自營商賣超6張；融資增1502張、融券增910張，券資比6.75%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：