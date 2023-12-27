【時報記者王逸芯台北報導】芯鼎(6695)跨入全球車載前裝智慧視覺影像處理晶片設計，耕耘車用市場成效浮現，打造出新一代系統級ASIC設計服務模式，未來將有機會為車廠與Tier-1客戶進行客製化ASIC設計服務，隨著車用市場的布局發酵，將對營運、毛利率帶來正向動能。

芯鼎第三季合併營收為3.04億元，季增加6.3%、年增加14.4%；單季合併毛利率為41.5%，季增加1.4個百分點，年減少1.5個百分點；單季合併本期淨利為2700萬元；每股盈餘0.29元。

芯鼎表第三季車用、安防監控及消費類三大應用產品線皆呈現增長，安防監控產品線季增31.8%，年增26.4%；車用產品線季增3.9%，年增13.9%；消費類產品線季減7.7%，年增14.2%。第三季受到產品組合優化影響，毛利率季增加1.4個百分點；營業費用維持與第二季相當，營業損失較第二季減少。

芯鼎耕耘車用市場，跨入全球車載前裝智慧視覺影像處理晶片設計，同時滿足源自於車廠及車載Tier-1客戶對車載系統網路安全要求。芯鼎過去一直以智慧影像處理系統晶片的設計開發與系統應用為主，除了晶片的技術、製程、效能不斷的提升之外，也累積了許多自有矽智財(IP)，目前已打造出一個功能完整的智慧影像處理系統晶片參考平台，並且利用此平台已經為神盾集團公司快速打造完成一個客製化ASIC晶片的設計並試產成功。

芯鼎進一步表示，未來將以上述設計平台技術發展成為系統級方案Solution SoC晶片平台，一方面開發新的智慧影像系統應用晶片，以服務現有客戶開發新產品，另外，也可以延伸接受客戶委託進行基於系統方案晶片平台的客製化ASIC設計服務，再搭配原有系統軟體開發套件的框架，可以加速客戶終端產品的開發時程，並縮短量產的時間，打造出新一代系統級ASIC設計服務模式，若再加上採用最近獲得認證的功能安全與網路安全設計流程，將有機會為車廠與Tier-1客戶進行客製化ASIC設計服務。