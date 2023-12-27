【時報記者王逸芯台北報導】神盾(6462)近年來因智慧型手機產業逆風，力拚轉型，盼以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳化研發效益，有鑑於投資綜效陸續進入收割期，神盾預計明年業績將有顯著成長，且2025年將迎來大爆發。

神盾有鑑於近年消費電子市場競爭激烈，加上大環境逆風，神盾持續進行產品研發、力拼轉型，更投入資源於周邊優異相關企業，以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳化研發效益，目前已展現初步成果，在車用、耳機與筆電等領域均有成效，產品包括DToF(飛時測距)、Under Display Ambient Light Sensor(屏下環境光感測器）、Flicker Detection Sensor(環境光源閃爍感測晶片)等應用，加速感測晶片研發，已取得市場利基。

展望未來，神盾聯盟將以研發水平化、銷售垂直化的IC產業設計新策略面對市場，完整化IP/ASIC(客製化晶片)平台，加快產品開發及進入市場速度。

神盾過去這幾年的策略投資已產生綜效，未來將陸續推出跨平台主流新產品，預計2024年將有業績上的顯著成長，並於2025年迎來大爆發。

神盾累計前三季每股虧損6.9元，惟先前就有外資看好，智慧型手機半導體自今年第三季起出現回溫，有利於神盾本業營收成長，惟產業競爭仍在，但神盾的重點在於業外投資，預期神盾明年有機會由虧轉盈。