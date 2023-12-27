【時報記者林資傑台北報導】現股當沖交易降稅優惠將於2024年底屆期，證券業對此爭取優惠「常態化」。金管會對此表示，當沖降稅確實顯著帶動台股交易量能活絡，後續將評估相關效益，持續與財政部持續溝通協商，但並未回應是爭取優惠「三度延長」或「常態化」實施。
當沖交易稅自2017年4月28日起自千分之3減半至千分之1.5，原先預計僅實施1年，隨後於2018年4月延長實施至2021年底。考量未來股市量能狀況，金管會與財政部再度推動修法，於2021年底宣布二度延長實施3年，至2024年底將屆期。
證期局副局長黃厚銘表示，自2022年元旦起二度延長當沖降稅優惠以來，截至11月底台股整體日均量達3275.28億元，相較2018年4月28日至2021年底間的1544.08億元，成長高達1.12倍，顯示當沖降稅成效良好，促進台股量能活絡。
據證期局統計，2023年11月集中市場當沖占比為38.01％。對於當沖降稅後續是否三度延長，黃厚銘表示，金管會將密切與財政部溝通合作，後續將針對當沖降稅帶來的效益，包括促進台股量能活絡及對稅收挹注等，與財政部進行後續研商。
對於各界關注，金管會立場是向財政部爭取當沖降稅優惠「三度延長」還是朝「常態化」實施，黃厚銘則未對此正面回應，僅強調將與財政部繼續研商。
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