華為26日召開問界M9及冬季全場景發表會，正式發表新款手機nova12系列以及新車問界M9。nova 12系列是華為中階款手機，華為循Mate 60往例未公布晶片規模，但市場指出，nova 12和nova 12 Pro搭載華為第二款自研晶片麒麟8000，nova 12 Ultra則採用降頻版的麒麟9000SL晶片。

據華為介紹，nova具有較強鴻蒙智能通信能力，搭配弱信號增強模式及擁塞訊號增強技術，無懼多種複雜弱訊號場景，並支援雙卡雙通，兩路訊號時刻在線，工作生活兩不誤。

此外，nova 12和nova 12Pro支援雙向北斗衛星訊息。售價方面，nova12售價人民幣（下同）2,999元起，nova12 Ultra售價4,699元起。

在新車方面，華為智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，問界M9是首款搭載鴻蒙智行全景智慧旗艦SUV，售價46.98萬元起，最貴的版本達56.98萬元。發表會後，合作夥伴賽力斯公布盲訂訂單數為超過5.4萬輛。

續航力方面，余承東說，52度電池版本中國輕型汽車行駛工況（CLTC）下綜合續航達1,402公里，純電續航達275公里，42度電池版本CLTC工況下綜合續航達1,362公里，純電續航225公里。問界M9純電版本搭載華為「巨鯨」800V高壓電池平台，充電5分鐘續航150公里，CLTC工況下續航達630公里。

大陸智慧電動車市場競爭愈演愈烈，接近年末，新車型幾乎以每天一台的頻率排隊登場，無論是SUV、轎車還是MPV，包括華為、小米、蔚小理以及吉利等，都爭先恐後地發表技術成果或產品，意圖奪走消費者目光和訂單。