【時報-台北電】櫃買中心2023年12月26日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加0.94億元，成為867.29億元，融券餘額較前一日減少291張，成為104167張。(資料來源:櫃買中心)

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