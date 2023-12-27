【時報-台北電】周二(26日)台指期小幅開高約30點後買盤湧現，漲幅擴大近百點，終場收紅，加權指數突破年內新高，站上五日、月線季線之上，整體大盤仍呈震盪偏多格局。

統一期貨指出，昨日台股整體表現強勁，偏弱族群轉強，航運族群反彈，上漲超1.27%，其中以裕民期為首的散裝航運類走強，上漲超4.37%，另台股主流族群，如電子、半導體等類股雙雙走強，IC設計代表聯發科股期，站上千元關卡，創下年內新高。

記憶體族群亦表現強勁，南亞科期與華邦電期等漲幅均超2.5%，整體各族群均有表現，成交量受外資放假因素影響，量能萎縮，後續觀察外資耶誕假期後，期現貨籌碼變化。

統一期貨觀察，外資夜盤減碼474口空單，日盤大幅減碼3,764口空單，未平倉淨空單大降至-10,325口；十大特定法人減碼2,043口空單至-6,018口。外資夜盤再次減碼空單，日盤時段大小台空方部位同步減碼，小台為淨多單。十大特法減碼空單，籌碼面未明顯翻多，整體仍呈中性。(編輯：廖小蕎)

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