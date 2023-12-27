【時報-台北電】週一美股適逢聖誕節休市，外資進入年底長假，市場交投轉趨清淡，週二加權指數以上漲14點開出，加上台幣持續回升，帶動指數緩步墊高朝17700點叩關，權值股聯發科站上千元大關，航運股漲1.26%，推升漲點擴大，終場大盤上漲146.89點，收17751.73點。
永豐期貨表示，台指期週二上漲112點至17734點。價差方面，台指期轉為逆價差-17.73點，電子期轉為逆價差-2.14點，金融期轉為逆價差-0.92點。現貨部分，三大法人買超189.11億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1169口至-5249口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2393口至-11895口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2043口至-6018口。
永豐期貨表示，台股在內資主導下，收長紅K棒再創今年以來收盤新高，電子、金融、傳產幾乎全面走揚，不過因外資放假，成交量能有限，預估短線在封關前仍延續高檔震檔格局。（編輯：沈培華）
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