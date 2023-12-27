【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231226)

1.外資連續賣超五日以上的股票：

寶成(9904) 遠百(2903) 鈊象(3293) 大江(8436) 立端(6245)

高技(5439) 宏捷科(8086) 中興電(1513) 中華(2204) 聯強(2347)

榮運(2607) 中美晶(5483) 臻鼎-KY(4958) 合正(5381) 東浦(3290)

長榮鋼(2211) 精剛(1584)

2.連續賣超四日的股票：

統振(6170) 旺宏(2337) 網龍(3083) 合勤控(3704) 浩鼎(4174)

台表科(6278) 福華(8085) 健喬(4114)

3.連續賣超三日的股票：

華星光(4979) 神盾(6462) 威盛(2388) 華城(1519) 榮剛(5009)

凱崴(5498) 岳豐(6220) 華新科(2492) 信昌電(6173) 協禧(3071)

倉和(6538) 磐儀(3594) 笙泉(3122) 迎廣(6117)

4.連續賣超二日的股票：

統一(1216) 曜越(3540) 創惟(6104) 仁寶(2324) 大聯大(3702)

陽明(2609) 原相(3227) 揚智(3041) 菱生(2369) 聯合(4129)

訊舟(3047) 敦泰(3545) 僑威(3078) 新日興(3376) 榮創(3437)

建準(2421) 台半(5425) 家登(3680) 廣穎電通(4973) 昇貿(3305)

5.轉買為賣的股票：

漢翔(2634) 亞電(4939) 緯創(3231) 英業達(2356) 毅嘉(2402)

微星(2377) 大同(2371) 康那香(9919) 新興(2605) 華航(2610)

長榮航(2618) 昆盈(2365) 伍豐(8076) 欣銓(3264) 國統(8936)

台虹(8039) 宇環(3276) 寬魚國際(6101) 育富(6194) 良維(6290)

廣明(6188) 萬潤(6187) 奇鋐(3017) 雙鴻(3324) 系統電(5309)

大學光(3218) 長科*(6548) 驊訊(6237) 耿鼎(1524) 智擎(4162)

6.賣超前20名：

電子股：

緯創(3231) 微星(2377) 威盛(2388) 英業達(2356) 昆盈(2365)

毅嘉(2402) 台達電(2308) 信錦(1582) 中美晶(5483) 新日興(3376)

敦泰(3545) 力成(6239)

傳產股：

華航(2610) 長榮航(2618) 陽明(2609) 華城(1519) 榮剛(5009)

中興電(1513) 耿鼎(1524) 漢翔(2634)

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