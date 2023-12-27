【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231226)
1.外資連續買超五日以上的股票：
中鋼(2002) 潤泰全(2915) 群創(3481) 新普(6121) 日月光投控(3711)
致新(8081) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 矽創(8016) 佳總(5355)
常珵(8097) 中光電(5371) 佳邦(6284)
2.連續買超四日的股票：
合晶(6182) 精材(3374) 安國(8054)
3.連續買超三日的股票：
台積電(2330) 晶宏(3141) 友達(2409) 工信(5521) 合庫金(5880)
長榮(2603) 建國(5515) 宣德(5457) 鴻準(2354) 富旺(6219)
4.連續買超二日的股票：
鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)
台塑化(6505) 南亞(1303) 東捷(8064) 台泥(1101) 聯電(2303)
晟德(4123) 台灣高鐵(2633) 正德(2641) 大國鋼(8415) 精確(3162)
漢磊(3707) 彩晶(6116) 華南金(2880) 台新金(2887) 玉山金(2884)
臺企銀(2834) 遠傳(4904) 廣達(2382) 技嘉(2376) 矽格(6257)
台塑(1301) 台化(1326) 四維航(5608) 頎邦(6147) 農林(2913)
南港(2101) 力麒(5512) 智邦(2345) 鈺創(5351) 環球晶(6488)
中裕(4147) 致伸(4915) 力旺(3529) 智易(3596) 旭軟(3390)
華通(2313) 耀勝(3207) 均豪(5443) 中環(2323) 華容(5328)
九豪(6127) 元山(6275) 朋程(8255) 聯嘉(6288) 旭品(3325)
建舜電(3322) 富采(3714) 中砂(1560) 皇昌(2543)
5.轉賣為買的股票：
正新(2105) 華碩(2357) 中華電(2412) 元大金(2885) 宏碁(2353)
金居(8358) 上詮(3363) 永捷(4714) 光頡(3624) 亞昕(5213)
中天(4128) 宜鼎(5289) 福邦證(6026) 聯亞(3081) 開發金(2883)
新光金(2888) 兆豐金(2886) 康和證(6016) 神達(3706) 精英(2331)
亞力(1514) 藍天(2362) 華新(1605) 聯發科(2454) 中石化(1314)
國喬(1312) 裕民(2606) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 台航(2617)
東和鋼鐵(2006) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 勤美(1532) 廣積(8050)
中工(2515) 茂迪(6244) 智原(3035) 偉詮電(2436) 群聯(8299)
世界(5347) 南亞科(2408) 南茂(8150) 華邦電(2344) 威剛(3260)
穩懋(3105) 高力(8996) 東洋(4105) 矽統(2363) 華孚(6235)
輔信(2405) 華泰(2329) 台通(8011) 擎亞(8096) 松瑞藥(4167)
富喬(1815) 台燿(6274) 建榮(5340) 樺晟(3202) 幃翔(6185)
海韻電(6203) 力特(3051) 松上(6156) 廣運(6125) 憶聲(3024)
元太(8069) 光寶科(2301) 優群(3217) 亞通(6179) 先進光(3362)
艾華(6204) 力致(3483) 順達(3211) 普誠(6129) 晶焱(6411)
冠軍(1806) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 合一(4743)
湧德(3689) 力積電(6770) 瑞基(4171) 虹堡(5258) 波若威(3163)
定穎投控(3715) 台星科(3265) 佶優(5452) 三商電(2427) 品安(8088)
旺玖(6233) 前鼎(4908)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 新光金(2888) 玉山金(2884) 開發金(2883) 永豐金(2890)
國票金(2889) 國泰金(2882)
電子股：
友達(2409) 群創(3481) 輔信(2405) 聯電(2303) 華邦電(2344)
台積電(2330) 宏碁(2353) 彩晶(6116) 南亞科(2408)
傳產股：
工信(5521) 裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 中工(2515)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：