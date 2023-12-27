【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231226)

1.外資連續買超五日以上的股票：

中鋼(2002) 潤泰全(2915) 群創(3481) 新普(6121) 日月光投控(3711)

致新(8081) 彰銀(2801) 永豐金(2890) 矽創(8016) 佳總(5355)

常珵(8097) 中光電(5371) 佳邦(6284)

2.連續買超四日的股票：

合晶(6182) 精材(3374) 安國(8054)

3.連續買超三日的股票：

台積電(2330) 晶宏(3141) 友達(2409) 工信(5521) 合庫金(5880)

長榮(2603) 建國(5515) 宣德(5457) 鴻準(2354) 富旺(6219)

4.連續買超二日的股票：

鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)

台塑化(6505) 南亞(1303) 東捷(8064) 台泥(1101) 聯電(2303)

晟德(4123) 台灣高鐵(2633) 正德(2641) 大國鋼(8415) 精確(3162)

漢磊(3707) 彩晶(6116) 華南金(2880) 台新金(2887) 玉山金(2884)

臺企銀(2834) 遠傳(4904) 廣達(2382) 技嘉(2376) 矽格(6257)

台塑(1301) 台化(1326) 四維航(5608) 頎邦(6147) 農林(2913)

南港(2101) 力麒(5512) 智邦(2345) 鈺創(5351) 環球晶(6488)

中裕(4147) 致伸(4915) 力旺(3529) 智易(3596) 旭軟(3390)

華通(2313) 耀勝(3207) 均豪(5443) 中環(2323) 華容(5328)

九豪(6127) 元山(6275) 朋程(8255) 聯嘉(6288) 旭品(3325)

建舜電(3322) 富采(3714) 中砂(1560) 皇昌(2543)

5.轉賣為買的股票：

正新(2105) 華碩(2357) 中華電(2412) 元大金(2885) 宏碁(2353)

金居(8358) 上詮(3363) 永捷(4714) 光頡(3624) 亞昕(5213)

中天(4128) 宜鼎(5289) 福邦證(6026) 聯亞(3081) 開發金(2883)

新光金(2888) 兆豐金(2886) 康和證(6016) 神達(3706) 精英(2331)

亞力(1514) 藍天(2362) 華新(1605) 聯發科(2454) 中石化(1314)

國喬(1312) 裕民(2606) 萬海(2615) 慧洋-KY(2637) 台航(2617)

東和鋼鐵(2006) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 勤美(1532) 廣積(8050)

中工(2515) 茂迪(6244) 智原(3035) 偉詮電(2436) 群聯(8299)

世界(5347) 南亞科(2408) 南茂(8150) 華邦電(2344) 威剛(3260)

穩懋(3105) 高力(8996) 東洋(4105) 矽統(2363) 華孚(6235)

輔信(2405) 華泰(2329) 台通(8011) 擎亞(8096) 松瑞藥(4167)

富喬(1815) 台燿(6274) 建榮(5340) 樺晟(3202) 幃翔(6185)

海韻電(6203) 力特(3051) 松上(6156) 廣運(6125) 憶聲(3024)

元太(8069) 光寶科(2301) 優群(3217) 亞通(6179) 先進光(3362)

艾華(6204) 力致(3483) 順達(3211) 普誠(6129) 晶焱(6411)

冠軍(1806) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 合一(4743)

湧德(3689) 力積電(6770) 瑞基(4171) 虹堡(5258) 波若威(3163)

定穎投控(3715) 台星科(3265) 佶優(5452) 三商電(2427) 品安(8088)

旺玖(6233) 前鼎(4908)

6.買超前20名：

金融股：

中信金(2891) 新光金(2888) 玉山金(2884) 開發金(2883) 永豐金(2890)

國票金(2889) 國泰金(2882)

電子股：

友達(2409) 群創(3481) 輔信(2405) 聯電(2303) 華邦電(2344)

台積電(2330) 宏碁(2353) 彩晶(6116) 南亞科(2408)

傳產股：

工信(5521) 裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 中工(2515)

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