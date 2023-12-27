近年中國近口荷蘭ASML爆光機數量

在美國與荷蘭、日本的半導體設備出口禁令下，中國正搶著在年底前加速囤貨。資料顯示，僅11月，中國就進口16台荷蘭曝光機，金額為7.63億美元、年增率高達10倍，且每台均價貴了46％。

綜合外媒26日報導，為了防止中國在半導體領域急起直追，美國去年10月啟動對中國晶片出口管制，隨後要求荷、日跟進配合，荷蘭自今年9月1日起收緊製造設備的出口管制。

全球先進曝光機幾乎來自荷蘭艾司摩爾（ASML），具有市場獨霸地位。當時ASML發言人表示，儘管荷蘭出口限制從9月起生效，但ASML現有的許可證仍能夠允許其在今年底前繼續將NXT：2000i和更先進的DUV曝光機運往中國。

中國海關總署資料顯示，中國在11月進口42台曝光機，總價8.17億美元，這些設備幾乎都來自荷蘭和日本。其中16台曝光機來自荷蘭，價值7.63億美元，年增高達1,050％，設備基本來自ASML。15台來自日本Canon和Nikon等業者，剩下的11台可能是來自其他國家的二手設備商。

報導指出，今年10月，中國從荷蘭進口的曝光機數量為21台，但總價僅6.73億美元。從均價來看，11月中國進口的荷蘭曝光機均價要比10月高出46％。今年1～7月中國累計進口荷蘭曝光機達101台、總金額25.5億美元，已追平2022年全年進口荷蘭曝光機的總額，預計今年全年進口上看180台。

市場分析人士表示，最近幾個月，中國曝光機進口量和進口金額的激增，可能是ASML在其許可證於今年底失效前趕著出貨的結果。由於今年11月出貨中國的設備，多數是在2022年底或今年初就已取得了許可證，配合ASML的前置作業時間，其今年第四季出貨給中國業者的設備，應該是在2022年第二季或第三季就已經下了訂單。

另一方面，中國半導體企業急著購進製造設備，也與近年中國厲行本土製造政策有莫大關係。據統計，儘管中國無法取得最先進的極紫外光（EUV）設備，但中企正卯足全力投入成熟製程，2024年底中國預計將有32座成熟製程晶圓廠建成，加上原有約44座，全球成熟製程市場的供需恐將因此失衡。