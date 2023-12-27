美國生技股經歷近幾年困境後，2023年已呈現走出谷底跡象。
專家認為2024年聯準會（Fed）降息有利股市行情、生技業併購交易量增加、和業界在癌症與免疫學等關鍵領域有技術突破，各種利多將刺激生技股2024年行情回升。
生技股2021年和2022年大跌，像SPDR標普生技ETF從2021年2月初每股最高近167美元開始下跌，2023年10月底最低迫近64美元，期間累跌61.5％。即使其2023年來累漲約7.5％，仍遠低標準普爾500指數的累漲24％。
美國2020年3月爆發新冠疫情後，許多生技業辦理股票首度公開發行（IPO）和Fed緊急降息至近乎零，刺激生技股持續飆漲。
隨著業界IPO和併購交易大減，Fed 2022年3月開始積極升息讓投資人賣掉風險性較高的小型生技股，和業界借貸成本大增等打擊生技股行情。
根據BMO資本市場資料，美股2023年初到12月中之間有67檔生技股下市，遠超2022年的27檔。
但專家指生技股已有解凍跡象。專注醫療保健領域的投資銀行Leerink Partners報告指Fed釋出鴿派言論、和投資人風險胃納增加，情勢將轉為對生技股有利。
儘管業界多起併購交易在年初因監管疑慮而喊停，但部分重大交易案近期在主管關機監督下進行，像藥廠安進（Amgen）正完成收購生技公司Horizon Therapeutics程序，輝瑞（Pfizer）收購癌症標靶治療公司Seagen獲得批准。
資誠（PwC）製藥與生命科學交易部負責人阿克（Roel van den Akker）指2023年來被駁回的併購交易案不多，顯示主管機關態度轉變而讓人看好業界未來的併購交易。
至於手持大量現金的藥品巨擘，因為其部分熱銷藥品專利權在2030年底前到期，而必須收購在開發新藥上有突破的公司，來維持其藥品銷售業績持續成長，因此阿克看好2024年生技業的併購交易更熱絡。
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