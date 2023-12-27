韓國媒體Business Korea報導，三星電子在美國德州投資的新廠量產計畫延至2025年，令外界擔心美國政府半導體補助遲遲不撥款，再加上相關許可申請程序複雜，已開始讓三星對美國投資計畫產生疑慮。

三星電子晶圓代工事業總裁崔世英（Choi Si-young）近日在舊金山國際電子裝置大會（IEDM）發表演說時表示：「三星在德州泰勒市（Taylor）的晶圓廠預計2024年下半生產第一批晶圓，預計2025年開始量產。」

這番話引起業界關注，因為三星最初在2021年宣布在德州泰勒市投資設廠時，曾表示將在2024年下半開始量產，如今卻延後至2025年。

業界人士估計三星德州新廠在2024年只會有少部分製造設備進駐，預計2024年上半建立一條月產量5,000片的12吋晶圓生產線。這條生產線預計採用4奈米製程，但產能與三星韓國廠落差顯著。以三星在韓國平澤市的三號廠為例，近期新增的4奈米製程月產量可達2.8萬片晶圓。

三星自2021年宣布在德州泰勒市設廠以來，前前後後已在當地投資170億美元打造偌大廠區，除預定2024年投產的一號廠，未來還可容納十座廠房。然美國《晶片法案》承諾的半導體補助遲遲未撥款，令許多宣布美國投資計畫的半導體業者開始心急。

近日業界傳聞美國政府打算率先向英特爾撥款40億美元補助後，更讓海外業者擔心美國優先補助本地業者。三星美國辦公室已多次發函催促美國政府盡速發放補助款項，並強調過去30年來三星在美國的投資金額累計470億美元，這回更在《晶片法案》通過前就決定投資德州設廠，足以展現三星對美國國會及政府的高度信任。

據傳三星德州新廠的前置作業不只被《晶片法案》補助拖延，諸如營建許可及其他廠房相關許可申請流程也一再受阻，令三星感到心力交瘁。另一方面，大環境動盪也持續影響半導體市場前景，令三星對美國投資計畫心生疑慮。