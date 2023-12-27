亞馬遜（Amazon）11月中宣布，2024年起，消費者將可以在其網站上瀏覽、購買韓國現代汽車（Hyundai）。亞馬遜此舉意味在主導電子商務地位上的下一個賭注，經銷商們正觀望是否加入戰局。

外媒報導，亞馬遜希望消費者將能夠透過其網站完成買車的每一個步驟。一開始亞馬遜僅提供全新的現代汽車，其最終目標是將業務擴展到以舊換新和二手車市場。高層透露，希望民眾像網購衛生紙、狗糧一樣，可以輕易地透過其網站買車，因此正向與汽車製造商建立廣泛合作的夥伴關係。

據悉，亞馬遜將從2024年初開始試點階段，進而擴大規模，然而外界認為其將面臨多項挑戰。

首先是經銷商，傳統車廠主要是透過經銷商作為新車銷售的主力。已有經銷商願意嘗試此一模式，認為即便佣金僅線下銷售一半，所需時間卻大幅減少。

另外一個問題是，要如何促使主要在亞馬遜購買平價商品消費者，轉而購買他們一生中最重要的高價商品之一。

據研究顯示，亞馬遜上的平均交易額低於50美元，僅11％受訪顧客表示花費至少1,000美元在以上在單件商品。

此外，亞馬遜必須遵守各地不同的政府法規。消費者數據分析公司指出，即使亞馬遜客戶已準備好線上買車，亞馬遜如何與其他汽車製造商簽約也將是一個複雜的過程，並將取決於與現代汽車合作的成功程度。

市場研究公司Insider Intelligence調查指出，2020～2022年Carvana在美國電子商務市占率從0.7％上升至1.3％。汽車製造商在疫情期間發展送貨到府服務，經銷商則是改進網站以幫助顧客線上操作。

然而疫情過後，部分趨勢已消退，此將對亞馬遜和其他看準網購汽車的合作公司構成挑戰。