Alphabet今年股價走勢

美國「科技七雄」引領2023年美股強勁反彈，專家認為谷歌母公司Alphabet憑藉著強勁的獲利成長力，將是科技七巨頭中最佳的投資標的。

12月26日美股早盤，Alphabet股價上升0.1％，報141.65美元。

「美科技七雄」由美國銀行（BoA）分析師哈奈特（Michael Hartnett）提出，係指蘋果、微軟、Alphabet、輝達、亞馬遜、特斯拉和臉書母公司Meta七大科技巨擘。

外媒指出，Alphabet 2024年獲利預估成長15％，與微軟不相上下，而且是蘋果5％成長率的3倍。

此外，Alphabet股價相對便宜，儘管2023年來累計大漲60％，但目前本益比僅20倍，低於微軟和蘋果的30倍。

投資人一直擔心Alphabet的雲端運算部門成長減速、人工智慧（AI）對其搜尋業務形成威脅，還有日益嚴苛的反托拉斯審查，不過目前看來這些議題似乎還在可控制範圍內。

Alphabet雲端業務第三季仍有22％的營收成長，微軟推出AI搜尋引擎後，Alphabet也快速做出回應。

截至9月30日止，Alphabet帳上現金超過1,000億美元，而且該公司有紀律地控管成本，代表Alphabet有足夠的資金實施庫藏股計畫，或甚至開始發放股利。支付1.5％的股利對Alphabet而言，絕對游刃有餘。

Evercore ISI分析師馬哈尼（Mark Mahaney）表示，「我們持續將Alphabet視為是真正具領導力的科技巨頭之一。」

AI是2023年產業界最熱門的議題，專家預期AI熱潮將帶動科技七雄2024年股價更上層樓。谷歌推出AI機器人Bard和大型語言模型「雙子座」（Gemini），後者號稱比OpenAI最新AI模型GPT-4更強大，協助公司股價上揚。

科技七巨頭推動美股2023年凌厲漲勢，揮別2022年股市的低迷不振，2023年來輝達股價翻揚逾3倍，Meta與特斯拉飆漲逾1倍，亞馬遜股價大漲逾80％，微軟揚升56％，蘋果將近50％，表現大幅領先標普500指數逾20％的漲幅。

在此同時，標普500指數其餘493檔成分股，漲幅僅區區7.5％。