Business Insider報導，對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）向市場發出崩盤即將來臨的警訊，表示美國正邁向「人類史上最大的信用泡沫」。
史匹茲納格爾是華爾街最悲觀的對沖基金經理人之一，也是「黑天鵝」投資法的先鋒。他最近受訪表示，受到美國信用市場龐大泡沫所賜，崩盤已愈來愈接近。史匹茲納格爾曾提及，此次市場崩潰將比1929年更嚴重。
史匹茲納格爾說：「我們面臨人類史上最大的信用泡沫，這完全是因為人為的低利率以及在經濟裡注入的人為流動性所致，在金融海嘯時期就曾爆發過。」
他指出，「信用泡沫結束就會破裂，這是沒有任何方式能阻止的。債務必須償還、或以違約方式終結，而現今債務重擔已到無法償還的程度。」
隨著利率躍升對經濟造成打擊，其他專家也相繼警告信用危機即將來臨。
美銀表示，過去十年超低利率時累積的債務將成為一大麻煩，受累於借貸利率上升，該銀行預料民間債務約有1兆美元面臨違約風險。
高風險企業債的違約率已經上揚，嘉信（Charles Schwab）表示，整體企業違約與破產數量可能在年底激增，2024年第一季到達高峰。
公共債務方面同樣陷入泥淖，今年美國債務將首度上看33兆美元。高盛預估，眼見利率位於更高且更久，美國債務餘額的整體成本於2025年登上高峰。
史匹茲納格爾提到，好消息是經濟持續成長，但代價是得不償失，「你先贏得勝利，然後再經歷痛苦，這也的確是貨幣干預主義會有的，就是現在先得到，以後須付很多利息。聯邦債務也一樣，這是債留子孫的問題。」
儘管這位華爾街大空頭認為市場即將出現動盪，但卻仍說投資者應該毫不猶豫長期投資股票。他強調，過去20年標普500指數的表現傲視市場上所有避險基金。假使未來20年只能進行一種交易，這會是他唯一選擇。
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