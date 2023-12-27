英鎊匯率今年走勢

回顧2023年表現，英鎊今年在外匯市場大放異彩，但今年兌美元表現最好的G10貨幣（全球交易量最大的十大貨幣）卻是瑞士法郎。日圓與挪威克朗排名倒數，今年兌美元匯率分別重貶約8.5％與4.5％。

盤點2023年貨幣表現，英鎊今年迄今兌美元勁揚約5％，在G7貨幣裡稱霸。英鎊對美元匯率從年初的1.21美元升至1.26美元，在美元今年兌大多數全球貨幣皆升值的此刻，這樣的表現相當不錯。

英鎊今年表現亮眼，其一原因是英國經濟展現韌性，與成長低迷不振的歐元區呈現明顯對比，其中德國更是陷入衰退與成長停滯的無限循環。

另一因素則是英國央行調升利率的幅度超乎市場預期，且可能維持較高利率水平更長時間。這有助於吸引更多外國資金湧入，進而推升英鎊價值，畢竟投資人向來追逐較高報酬。

英鎊走強的影響不僅顯現在旅遊消費方面，也有助於降低從海外購買的商品與服務的英鎊成本，進而抑制通膨成長。

在G10貨幣裡，唯一擊敗英鎊的是瑞郎，後者兌美元今年漲幅約7％，進一步確立其避險貨幣首選地位。主因是市場預期瑞士央行將延續捍衛本國貨幣的政策，帶動瑞郎今年表現優於其他貨幣。

表現最差的則是日圓與挪威克朗，在G10貨幣裡排名吊車尾。部分原因是日本央行（日銀）迄今仍堅守負利率政策；挪威政府則持續拋售挪威克朗並購買外幣，加上能源價格自去年冬季來持續下跌，連帶衝擊出口表現。

若以全球其他國家來看，阿富汗貨幣阿富汗尼（afghani）兌美元匯率升至2018年初以來最高水平，全年漲幅超過28％名列第一，原因是政府當局禁用外幣。其次是哥倫比亞披索與阿爾巴尼亞貨幣列克（lek），兩者今年兌美元分別大漲22％與13％。

今年表現最差的貨幣之一是黎巴嫩里拉，兌美元匯率全年貶值89.9％。奈及利亞貨幣奈拉今年兌美元下跌約44％。其中最誇張的是阿根廷披索，光12月迄今兌美元便貶值至少75％。