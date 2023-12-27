台灣經濟最終將以1.2％左右的成長速度為2023年畫上句號。今年出口疲軟是影響台灣經濟表現的主要問題之一，背後的原因是全球融資成本高昂以及半導體和電子產業庫存過剩。好消息是，隨著美國聯準會（Fed）有望在2024年第二季開始寬鬆政策，最低迷的時期即將過去。除了全球融資成本即將下降之外，隨著庫存的消耗，電子產品和半導體需求在2024年應該會有所改善。總而言之，2024年台灣經濟成長速度預計會增加1倍以上，達到2.9％。
■經濟可望加倍成長 通膨相對放緩
鑒於全球金融狀況好轉以及出口週期改善的預期，台灣企業在2024年應該會增加資本支出。在外國直接投資方面，台灣在綠色能源（尤其是離岸風電）以及人工智慧（AI）相關領域仍然具有吸引力。不過，在外國投資者決定是否押注擴大在台灣的投資時，地緣政治是個越來越重要的考量因素。尤其在考慮將台灣作為投資標的時，外國企業召開的會議中經常討論到台海軍事衝突的風險。
在消費方面，出境旅遊熱度高漲，帶走一部分的家庭消費力。政府推出軍人、公務員和公立學校教師加薪4％的政策，對於提振消費應會提供一些支持力道。
隨著全球通膨趨勢消退，台灣的通貨膨脹應該也會繼續減速，從2023年的2.5％放緩至2024年1.6％。不過，不確定性依然存在，例如極端天氣和農產品價格波動，可能導致物價再次上漲。
■美台利差將縮小 台股匯添利多
但這種變化應該不會成為台灣央行決策的障礙，一旦美國聯準會（Fed）開始降息，台灣央行應該也會開始寬鬆政策，只不過步伐可能比Fed慢一些，因為在緊縮政策的過程中，台灣央行也沒有完全緊跟Fed的步調。事實上，台灣央行應該很難把利率下調至1.675％以下（現在為1.875％）。
鑒於Fed的降息速度應該會比台灣更快，新台幣兌美元有升值的潛力，特別是當科技週期反彈，將有望吸引外資投入台股。
可能會影響目前相當樂觀的前景預測的，就是地緣政治風險。最顯而易見的即為2024年1月台灣的總統選舉，但這不是主要問題。投資者最擔心中國大陸對於執政的民進黨可能再次獲勝的反應。但關鍵問題要比選舉結果更具結構性、且會牽動台灣的未來。至少從外國投資者的角度來看會是如此。
回到選舉，如果國民黨獲勝，經濟政策不太可能在財政和貨幣立場方面發生重大轉變，但國民黨可能不會延續目前的去風險化（即減少經濟對於中國大陸依賴）的策略。台灣對中國大陸（包括香港）的出口占比，已從2015至2019年的平均40％下降至2023年的35％。同時，美國是台灣外銷訂單最大來源地，2023年，美國訂單所占份額從2015至2019年的平均28％飆升至32％。但台灣對東南亞的投資和貿易還不夠充分。
■能源轉型挑戰大 地緣政治變數多
展望未來，台灣面臨的另一個關鍵的挑戰是能源轉型。在目前狀態下，台灣到2050年的淨零目標似乎很難實現，這也可能對台灣的出口產生影響，尤其是那些碳排放量較大的出口企業，因為歐盟正在推動碳邊界調整機制（CBAM）。
總體而言，在更好的融資條件的支持下，台灣經濟在2024年應該會更好，無論是經濟成長還是通膨方面。然而，地緣政治風險就像是「房間裡的大象」，尤其正值選舉年，但這一風險也是結構性的。第二個重大挑戰是，在設立了非常遠大的碳排放目標之後，台灣要如何駕馭能源轉型。
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