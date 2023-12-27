面對全球淨零碳排趨勢，台灣政府於2022年3月公布淨零路徑規劃，後並將氫能納入12項關鍵戰略，看準此一全球趨勢，國內包括和泰車及三陽旗下南陽實業，老早就各與原廠豐田（TOYOTA）及現代（HYUNDAI）談好將導入對應車款的計畫，甚至陸續搶先在台亮相，但近一年來，政府相關法規一延再延，對比之下顯得業者似乎「自作多情」。

在氫能運具發展議題上，和泰車及南陽實業今年以來動作頻頻，已分別帶媒體親赴日韓參訪、說明，豐田總代理和泰車更早在4月就從日本導入氫能車MIRAI（取自日語未來）於台北國際智慧移動展展出，接下來在台北車展也要展出低底盤巴士H2 CITY GOLD氫能巴士。

不過，若就相關對應法規來看，除了原本希望可以導入示範運行的MIRAI，目前在車輛認證法規仍未有進一步消息，且政府氫能運具發展在下半年轉向將以大眾運輸工具優先，和泰與聯華林德合作的試運行計畫目前看來已經暫緩。

但即使交通部部長王國材早先宣示，為力拚明年啟動氫能公車試辦，將於10月底完成氫燃料大客車試辦運行計畫（草案），但眼見11月底已過，已進入12月底，看起來運行計畫草案仍然難產。

儘管和泰車確定將在年底於車展展出氫能巴士，但相關計畫仍不明朗，到底台灣氫能巴士何時上路，是否真能如業者預期，在明年3、4月就進入示範運行階段，看起來也仍是未知數。

事實上，相較目前國內氫能巴士試運行還在努力催生，同在亞洲的日本及韓國，無論是氫能轎車或巴士，早就都已在民眾日常生活中隨處可見，以日本為例，已可在東京區域見到實際運行的路線氫能巴士，以及市區路邊可見的加氫站。

業者坦言，投入氫能運具資金龐大，目前日韓皆是透過政府補助才能順利推行，在台灣，若要推廣氫能運具，其安全性的認知及接受度，無論是相關加氫站建置、氫能車價格及能源價格的適當補貼，政府恐怕仍須加把勁。