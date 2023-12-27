今年以來，AI熱潮激勵輝達（NVIDIA）股價屢創新高，吸引全球投資人瘋買股票，連美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也不例外。她與丈夫在去年曾賣出一批輝達股票，損失30多萬美元，近日則又買進一批輝達買權。
專門追蹤美國議員股票交易的Congresstrading網站近日在X平台發文表示：「裴洛西在11月投資數百萬美元買進輝達買權。為了避開媒體注意，她刻意選在聖誕節連假前夕提交政府文件。」
根據Congresstrading引述的政府文件，裴洛西以120美元履約價，買進50口在明年12月20日到期的輝達買權，交易總金額約在100萬~500萬美元。
長久以來，美國議員股票交易活動受到外界高度關注，而裴洛西與丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）的交易活動更是經常引發爭議，因為保羅本身是創投資本家，而兩人買賣股票的時間點經常被外界質疑涉及內線交易。
去年7月，兩人曾以每股165.05美元均價賣出2.5萬股輝達股票，在當時損失34.1萬美元。這筆交易的曝光時間在當時引發熱議，因為以往裴洛西大多在交易完成後數周才公開資料，但去年7月卻在賣出輝達股票後隔日公開，令外界猜測她是想撇清利益衝突的嫌疑。
當時裴洛西或許沒料到ChatGPT爆紅加速AI市場起飛，使輝達股價自今年以來暴漲243％，如今輝達市值已超過1兆美元。
若以當時裴洛西夫婦賣出的均價165.05美元估算，當時賣出的2.5萬股總價412.6萬美元。若以現今輝達股價估算，這筆股票總價高達1,232萬美元，也就是說兩人錯失819.4萬美元獲利。
裴洛西在11月底買進輝達買權時，輝達股價約在476.90至503.35美元，26日早盤輝達股價約在489.58美元。
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