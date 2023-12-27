美國大型銀行第三季客戶信用卡支出同步增加，反映美國從食物、住房再到娛樂價格無一不漲，消費者持續耗用疫情期間的存款，並累積更多負債。
美國最大銀行摩根大通第三季信用卡消費增加9％，富國銀行更攀升15％。花旗集團的信用卡消費僅上升2％，部分原因是該數據包含商店聯名卡。
在此同時，第三季摩根大通客戶的信用卡借款或未清償餘額，較一年前同期激增16％，意味著消費者花更多時間繳納帳單。富國銀行與花旗集團的數據分別增加14％和11％。
摩根大通消費者銀行共同執行長雷克（Marianne Lake）在12月一場會議表示，在疫情爆發前，收入最低的客戶手頭上平均擁有支應12天開銷的現金，如今該數字來到15天，代表消費者即將用盡疫情期間累積的存款。
對許多消費者而言，在高通膨和高利率時代，維持生活方式得更倚賴信用卡和其他借款。部分消費者利用先買後付業者提供的分期付款，畢竟食品雜貨價格依然位在高檔，而且房貸利率在7％左右。
摩根大通10月公布第三季業績時，執行長迪蒙（Jamie Dimon）表示，雖然消費者的財務狀況大致維持穩健，但他們顯然在動用儲蓄。摩根大通的客戶第三季存款年減3％。
花旗的個人銀行和財富管理部門存款，分別年減5％和2％。花旗執行長佛雷瑟（Jane Fraser）在10月法說會表示，客戶支出成長放緩，消費者似乎更留意開銷。
富國銀行的消費者銀行和財富管理部門的存款，年減幅更高達10％與31％。富國銀行執行長夏爾夫（Charlie Scharf）10月公布財報時表示，客戶存款減少的主因是消費者支出，還有將現金重分配至其他高收益資產。
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