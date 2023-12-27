回顧今年12月，在經歷中國國家主席習近平國是訪問越南、大陸和菲律賓在南海島礁衝突不斷、以及在東京舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）-日本友好合作50周年特別峰會之後，面對政治安全、經濟發展及社會文化等課題的「東協共同體2025年願景」，已經到了必須嚴肅檢視的時刻。
在政治安全方面，對於東協影響最大、最全面的，當屬「拚經濟-搞基建」（與中國大陸友好）vs.外交國防-軍事演習」（支持美日印太戰略與印太經濟框架）的抉擇。甫結束的東協-日本特別峰會，為日本這兩年國防預算屢創新高，嘗試扮演好印太戰略前哨做了一個總結。
■東協國家「交通建設大年」
然而，東協基於團結一致的政治傳統，強調政治安全共同體「在演進的區域結構，扮演核心的角色，同時深化東協區域與外部各方之交往」，並自許「強化海事安全和海事合作」，以及「一個無核武及其他大規模毀滅性武器的區域」。由此可知東協「不選邊站」的明白宣示。
在經濟發展方面，東協的經濟主體性，從「東協+1+3+6」，一路蛻變成為如今的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），國際經貿談判地位的提昇，植基於穩定的區域經濟發展。「海洋的東協」，印尼、馬來西亞與菲律賓等千島國家的經濟發展路徑，透過海運航線與港埠興國，但做了最好示範的國家莫過於新加坡；未來確保麻六甲海峽貨輪的海上安全，是重要的課題。
至於「陸地的東協」，中南半島各國的經貿一體化，有賴基礎建設交通路網的完整；就此而言，2023年，無疑是東協國家的「交通建設大年」。
此期間，雲南昆明到寮國首都永珍的鐵路通車、印尼首都雅加達到第四大城萬隆的「雅萬高鐵」通車，而馬來西亞政府也希望能夠透過公私合作的新模式，重新啟動首都吉隆坡到新加坡的高速鐵路計畫。此外，在12月習近平訪問越南後，未來也可能以優惠貸款或無償援助等方式，興建從昆明到越南首都河內東邊100公里海防市的鐵路。更重要的是，泰國新任總理塔維辛提出連結南海和印度洋「克拉地峽」的新方案，能否從紙上談兵變成事實。對於位居麻六甲海峽交通要津的新加坡來說，目前逐漸感受到馬來西亞巴生港分食貨運的競爭威脅，未來面對的衝擊，或許將改變東南亞的政經形勢。
■政經體制與文化差異大 共存共榮有長路要走
在社會文化方面，東協共同體「兼容並蓄，優質生活與機會平等，社會發展和環境保護」的願景，受制於種族、宗教、文化的複雜現況，以及經濟發展程度的懸殊，在中長期的10年或20年，都是難以達成的共同願景。首先，如果不算石油致富、人口不到50萬的汶萊，新加坡超過8萬美元，以及馬來西亞超過1萬美元的國民平均所得，已經是東協十國的富裕和中產的代表國家。其次，政治體制的不同，影響經濟社會的發展。越南是共產主義國家、汶萊是君主專制的伊斯蘭教國家；新加坡是一黨獨大、華人比例超過75％的議會內閣制；菲律賓是特殊總統制，只能一任六年，且正副總統分開競選；泰國是虛位國家元首和議會內閣制；至於全球最大的伊斯蘭教國家印尼，則是得連選連任一次總統制。因為社會文化各有特色，「兼容並蓄」相對容易，但要達到「優質生活與機會平等，社會發展和環境保護」，則囿於政經形勢的侷限性，顯然無法克服。
■RCEP步正軌，與大陸難脫鉤
「東協共同體2025年願景」，在政治安全、經濟發展以及社會文化上，各國「都有本難唸的經」。基於地緣政治的密切關係，當RCEP逐漸走上正軌，東協國家的政經社會文化前景之規劃與落實，將愈來愈難與中國大陸「脫鉤斷鏈」，但要達成2025年「經貿互惠，共存共榮」的願景，未來還有很長的一段路要走。
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