回顧即將結束的這一年，很多人一定忘不了整個北半球都籠罩在高溫炎熱的夏季，當時還曾創下全球均溫17.2℃的新高。近來世界氣象組織更宣布，2023年不僅是史上最熱的一年，更要比工業化前水準高出1.4℃，距離2015年《巴黎協定》提出的2℃似乎已迫在眉睫。今年全球各地暴雨、洪水、乾旱等天災不斷，造成的生命財產與經濟損失更是不計其數，也使得降低溫室氣體排放成為當務之急。
氣候變遷造成極端傷害，在甫閉幕的第28屆聯合國氣候大會（COP28）中，各國也討論更積極的減碳目標。包括我國等逾150個國家宣示邁向淨零排放（Net Zero）目標，正是為了實現環境的永續發展；而且這還需要多管齊下、運用各種不同且有效的方法，才能確實達到減排效益。比如在各界提出的減排解方中，都會提到資源的循環利用；在臺灣2050淨零排放路徑中，就將「資源循環零廢棄」視為關鍵戰略之一。
■台灣廢塑膠循環 再利用僅占29.7％
然而要使資源能夠循環使用，就必須要結合產品設計與技術創新，加上回收、處理、再利用等機制，建構出完備的循環系統並提升循環效率，否則就容易使資源變成廢棄物或垃圾，甚至形成污染問題。以常見的塑膠為例，即使我國很早就建立回收的政策與體系，但以2021年真正經由廢棄物管理系統產生約205萬公噸的廢塑膠中，也僅有29.7％進入再利用的循環，另有67.1％都是當成廢棄物以焚化處理。
塑膠的價格低廉、應用廣泛，但如何使塑膠成為可循環再利用的資源，就成為各國要面對的挑戰，也使得能夠協助改善環境問題的生物可分解塑膠受到重視；其中包含以生物質製成的塑膠，以及可經微生物進行降解、甚至能用於堆肥的塑膠，卻也更加凸顯這類生物可分解的材料是否真的具有環保效果。
比如歐盟在2022年提出「生物基、可生物降解和可堆肥塑膠政策框架」，即是要引導生物降解材料的正確使用；並在「包裝和包裝廢棄物法規」（PPWR）中，也要求未來茶包和濾掛咖啡包、咖啡膠囊、水果和蔬菜黏性標籤及超薄塑膠提袋等，都要能在生物廢棄物處理設施的工業控制條件下可堆肥。
換句話說，這些生物可分解的塑膠材料，強調的是要在受控的循環系統中使用，並要符合相關的標準與認證，才可確保效果、又不會產生其他危害。例如針對可堆肥的生物可分解塑膠，美國試驗與材料協會（ASTM）就規定要能在180天內將塑膠材料90％的有機碳轉化為二氧化碳，另外還包括重金屬濃度、或是對植物生長速度的影響等多項規範。
為能透過生物可分解塑膠落實資源循環利用，工研院也投入改良農業用的塑膠膜材。尤其這類塑膠地膜或棚膜，雖然具有保溼、保溫、防蟲、防草等功能，可促進作物的產量與產值，估計每年全臺就使用超過5萬噸；但傳統農用膜材不僅回收不易且成本高，並多以焚燒方式處理，要是遭受破損並就地殘留，更會因難以分解而破壞土壤性質，導致農作物減產。
■產研攜手，改良可分解 塑料、開發綠色產品
工研院與喬福材料科技共同進行農地膜實地驗證與應用，並具有多項專利。除了在可分解的塑膠材料中，加入釀酒後的麥粕廢棄物，重新利用農業資材並形成天然有機肥料，同時藉由微生物喜好進行調整，使得農地膜掩埋後能快速分解；因此當作物收成後經翻土掩埋，這些農地膜就能被微生物有效分解，並能優化土壤、變成下回耕作的養分，不需另行回收處理。
另一方面，同樣在農業生產或加工過程中，也會衍生許多副產物或廢棄物，例如水果葉渣；以我國每年產出的農業廢棄物就有約470多萬公噸，並大多以堆肥或就地翻耕掩埋處理。但這些在地的農業副產物或廢棄物，其實也能做為多元循環利用的標的，不僅能減少處理成本，更可將廢棄物資源化、創造新價值。
因此在工研院與益美化工實業的合作下，就從有機鳳梨採收後剩餘的鳳梨葉中，經由低溫潔淨的方式，萃取出具有抗氧化力或能吸附油脂的有效成分，如對香豆酸、綠原酸和多酚，並添加於美妝保養品中，同時還通過功效與安全性等認證，成為既能減碳、減廢，又可再創循環經濟效益的綠色產品。
在淨零排放趨勢下，透過技術創新及開發資源循環利用方式，有望打造淨零永續的未來，努力實現永續發展的目標。
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